Антон Бабиков выиграл серебряную награду спринта в Риднау

В Риднау (Италия) проходит второй этап Кубка IBU по биатлону. Состоялись спринтерские гонки. Напомним, что в составе российской команды выступает башкирский спортсмен – Антон Бабиков.

По итогам 'этой гонки Бабиков финишировал вторым, уступив 22 секунды Йоханнесу Дале (Норвегия). Тройку призеров замкнул Сиверт-Гутторм Бакен (Норвегия).

Напомним, что ранее Антон Бабиков в смешанной эстафете в Риднау в составе сборной России выиграл золотые награды. В этой гонке Антон бежал последним и отыграл большое преимущество у соперников из Швеции, оставив их на втором месте пьедестала.