Семен Елистратов: «Я очень хочу выступить на Олимпийских играх 2022 года»

Российский шорт-трекист уфимец Семен Елистратов не задумывается над завершением карьеры после зимних Олимпийских игр 2022 года, сообщает ТАСС.

— У меня такая спортивная карьера, что когда я что-то загадываю, то происходят вокруг какие-то метаморфозы, все может поменяться фактически за две минуты, поэтому я не загадываю, — цитирует ТАСС Елистратова. — Единственное, чего я не скрываю, это то, что у меня есть большое желание, у меня есть мотивация. Я знаю, что меня все поддерживают, я очень хочу выступить на Олимпийских играх 2022 года. А потом уже посмотрим, дай бог сил и здоровья.

28-летний Елистратов является победителем Олимпийских игр 2014 года в Сочи и бронзовым призером Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане.