Башкирская неделя: Карим vs. Гареев, «свежая кровь» для уфимской мэрии и граница с Татарстаном

События недели в Башкортостане: Кашин включился в дискуссию о названии аэропорта Уфы, «перенос» выборов и синяя пчела «Уфимца»

Сенсация о «переносе» выборов в Башкирии и алиби полицейских, обвиняемых в изнасиловании своей коллеги, не стали главными новостями минувшей недели. Споры вокруг имени для уфимского аэропорта затмили остальные события. Особенно после того, как в пятницу журналист Олег Кашин заявил о раздутом значении Мустая Карима. Эксперты «Реального времени» подготовили обзор социально-экономического состояния районов республики. Исходя из него, можно спрогнозировать, кому из глав муниципалитетов стоит усилить работу, чтобы не потерять место. Врио главы РБ Радий Хабиров после возвращения в республику уже успел устроить в рядах чиновников своеобразную «чистку». На этой неделе он назначил руководителя Минтруда и потребовал, чтобы «башлыка» добавили в закрытые чаты чиновников. Определенную реакцию в обществе вызвал также отказ главы ЦИК РБ от докторской степени и синяя пчела как символ баскетбольного «Уфимца».



Битва имен

Проект «Великие имена России», предлагающий выбрать деятелей, чьим именем стоит назвать крупнейшие аэропорты страны, стал вызывать все больше вопросов. Очевидно, что проект задумывался как своеобразный клапан, позволяющий провести общественную дискуссию по незначительному поводу. Однако споры вокруг названий аэропортов неожиданно стали точками напряжения. Достаточно упомянуть Омск и Егора Летова, Калининград и Иммануила Канта. Проблемы зафиксированы и в Татарстане. В Башкирии же споры о том, кто достоин дать свое имя аэропорту Уфы, буквально разделили общество.

В финал конкурса прошли поэт и писатель Мустай Карим, летчик Муса Гареев и национальный герой Салават Юлаев. Первоначально на сайте «Великие имена России» лидировал Гареев. Но неожиданно на первое место вырвался Мустай Карим. Это вызвало подозрения в накрутке. Споры стали особенно жаркими, в Сети стали появляться петиции и компроматы. В результате даже появилась информация о сыне Мусы Гареева, подавшем в суд на руководителя одного из республиканских СМИ. Однако он опроверг эти сообщения. Особо жаркими дискуссии разразились между издателями портала «ПроУфу» Рауфой Рахимовой и портала «Медиакорсеть» Шамилем Валеевым.

На сегодня лидирует Карим, которого многие называют национальным достоянием республики. Здесь стоит отметить, что недавно врио главы РБ Радий Хабиров встретился с внуком писателя Тимербулатом Каримовым, который считается в республике влиятельным человеком, поскольку женат на дочери главы «Роснефти» Игоря Сечина. Напомним, что свое мнение об этой истории высказал и известный журналист Олег Кашин. В эфире «Эха Москвы» он заявил, что вклад в мировую культуру различных народов сравнивать нельзя.

«Вот нам говорят, что у русских есть Пушкин, а у башкир — Мустай Карим. Нет никакого Мустая Карима. Его придумала советская школа», — убежден Кашин.

В том же интервью на «Эхе» журналист признался, что в юности рисовал на заборах свастику и символику запрещенной экстремистской организации РНЕ, за что получил свою долю недовольства от Евгении Альбац.

На сегодня в конкурсе лидирует Мустай Карим, которого многие называют национальным достоянием республики



Устойчивость глав районов

Политолог Дмитрий Казанцев и экономист Константин Кузьминых подготовили для «Реального времени» рейтинг социально-экономического состояния муниципалитетов Башкирии. Его можно квалифицировать как рейтинг устойчивости глав районов и мэров городов.

За последние 8 лет было немало «историй успеха», некоторые сити-менеджеры, сумели пробиться из местного уровня на региональный и даже федеральный. Например, бывшие мэры Уфы Павел Качкаев и Ирек Ялалов, глава города Стерлитамак Алексей Изотов сегодня представляют республику в российском парламенте.

При этом 2015—2017 годы ознаменовались в республике чередой скандалов и громких отставок глав администраций. Проблемы наблюдались в Мишкинском, Кигинском, Кушнаренковском и Гафурийском районах.

С возвращением Хабирова в республику явно наметился тренд на обновление чиновничьего аппарата. Поскольку замены в правительстве РБ уже заканчиваются, логично ожидать отставок и на уровне муниципалитетов. И первые кадровые рокировки в районах уже состоялись.

«Перенос» выборов

Всколыхнуло общественность и сообщение о возможном переносе выборов главы Башкирии на март.

«В принципе, депутаты имеют такие полномочия — перенести выборы и назначить их на более ранний срок. С Башкирией все понятно, зачем тянуть? Дело в том, чтобы наделить окончательно полномочиями Радия Хабирова. Сейчас у него есть определенные ограничения», — заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе главный редактор агентства «Башинформ» Артем Валиев.

Всколыхнуло общественность и сообщение о возможном переносе выборов главы Башкирии на март. Фото bashinform.ru



Через несколько часов все издания республики пестрели заголовками о переносе выборов главы РБ.

Однако позже Валиев заявил, что его поняли слишком буквально, о чем он рассказал нашей интернет-газете.

«В эфире «Эха Москвы» мы с коллегами просто фантазировали на тему, что было бы, если выборы можно было бы проводить в марте, а не в сентябре. И пришли к выводу, что люди в республике от этого бы только выиграли», — пояснил главред «Башинформа» «Реальному времени».

И жнец, и жрец

Тем временем врио главы РБ продолжил перестановки в башкирском Кабмине и назначил врио министра труда республики. Им стал Юрий Мельников, занимающий должность первого замглавы Минтруда.

Хабиров все еще старается вникнуть во все сферы власти Башкирии. «Башлык» потребовал добавить его в закрытые чаты чиновников и посетовал, что ему самому приходится быть «башкиром, осаждающим кабинет каждого министра».

Также руководитель республики отчитал синоптиков за смертность на дорогах и раскритиковал подготовку Уфы к праздникам.

Врио министра труда республики стал Юрий Мельников, занимающий должность первого замглавы Минтруда. Фото bashinform.ru

Обновление мэрии

Чиновникам мэрии Уфы есть чего опасаться при критике Хабирова. За последнее время в отставку отправили двух руководителей центральных районов города. Новый мэр назначил главой администрации Советского района Илвира Нурдавлятова. Ленинский район возглавил Олег Котов.

На прошлых выходных неизвестные взломали страницу горадминистрации в соцсети «ВКонтакте», что можно воспринимать как ошибку городских властей. Мэрии повезло, что хакеры не решились на жесткий «троллинг». На официальном аккаунте появились записи в духе: «Уфа — город рэперов». Репутационные потери мэрии могли быть куда сильнее.

Братские границы

В 2020 году власти Башкирии возьмутся за определение границ между республикой и братским Татарстаном. Также будут уточняться границы с Челябинской областью. На 2019-й запланировано уточнение границ с Оренбургской и Свердловской областями.

Стоит отметить, что недавнее уточнение границ между Чечней и Ингушетией привело к росту социальной напряженности, поскольку власти не провели разъяснительной работы с местными жителями. И жители Ингушетии, недовольные кулуарными переговорами Рамзана Кадырова и Юнус-бека Евкурова, вышли на митинги. У Башкортостана с соседями подобных спорных участков не наблюдалось.

Алиби в кафе «Отдых»

Получил продолжение и скандал с изнасилованием в уфимском отделе полиции. Защита рассказала об алиби одного из обвиняемых. Якобы он покинул злополучное застолье и отправился в кафе «Отдых», находящееся на выезде из города. Была даже представлена видеозапись из заведения.

Кроме того, якобы есть алиби и у второго экс-полицейского. На фоне этих сообщений появились даже слухи, что двое из троих обвиняемых могут быть переведены из СИЗО под домашний арест.

Однако следствие советует не торопиться с выводами. В СКР подчеркнули, что сразу имели данные с видеокамер. Однако появление информации об алиби в СМИ является «способом защиты от обвинений».

Необычный цвет пчелы гендиректор «Уфимца» объяснил цветами клуба: спонсором клуба является «Газпром трансгаз Уфа», а синий — корпоративный цвет «Газпрома». Фото ufimets.ru



Синяя пчела «Уфимца», эхо Темясово и докторская главы ЦИК



Гендиректор БК «Уфимец» Сергей Медведев рассказал на пресс-ланче о том, как в прошлом году клуб выбрал себе талисманом пчелу. По его словам, символом Башкирии является мед, и клуб выбрал пчелу, поскольку одной из своих миссий видит «укрепление положительного имиджа Уфы и Республики Башкортостан».

«Самое главное — она нравится детям. Порой с ней больше фотографируются, чем с баскетболистами», — добавил Медведев.

Необычный цвет пчелы гендиректор «Уфимца» объяснил цветами клуба. Добавим, спонсором клуба является «Газпром трансгаз Уфа», а синий — корпоративный цвет «Газпрома».

Представители чеченской диаспоры Башкирии рассказали о собственном расследовании конфликта в Темясово. Они убеждены, что побоище было выгодно конкурентам, поскольку карьер, где работали чеченцы, сбивал цены на рынке.

«Башкирская содовая компания» (БСК) планирует запустить проект «Титан», для которого понадобится строительство производств в Казахстане и Стерлитамаке. Компания оценивает общие вложения в проект на уровне $905 млн. А вот плановую проверку БСК власти Башкирии проведут только через год.

Глава ЦИК республики Хайдар Валеев заявил о намерении отозвать свою докторскую диссертацию из-за прошлогоднего скандала. «Диссернет» обвинил чиновника в плагиате. Теперь он утверждает, что подправит работу и вновь защитит свой статус доктора наук.

В то же время СМИ сообщили о поддельном дипломе замглавы ГИБДД РБ Расима Хасанова. Якобы в личном деле полицейского указан недействительный диплом, а также приложена поддельная справка о его подлинности.