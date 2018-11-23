Следком прокомментировал заявления об алиби полицейских, обвиняемых в изнасиловании в Уфе

Следственный комитет прокомментировал заявление защиты в СМИ об алиби полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавателя в Уфе.

В ведомстве рассказали, что данная информация является «способом защиты от обвинений». Следователи давно располагали видеозаписями с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов уголовного дела, поскольку данные были изъяты при первоначальных следственных действиях, передает «Интерфакс».

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.

Ранее СМИ опубликовали видео, где полицейский, обвиняемый в изнасиловании дознавателя, находился в кафе как раз в то время, когда было совершено преступление.