БК «Уфимец»: приключения синей Пчелы, или Ответ футбольным «горожанам»

Башкирский баскетбольный клуб нацелился на новые высоты?

«Уфимец», как его талисман-маскот пчела, привык трудиться поступательно, не форсируя скачки от одного «цветка» к другому. Ныне команда обитает в Суперлиге-2 российского баскетбола, и не просто отбывает номер, а лидирует после стартового отрезка. О том, чем живет сейчас флагман башкирского баскетбола, на пресс-ланче рассказали представители уфимского клуба. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Движение вверх, или Вижу цель



«Уфимец» был создан в сентябре 2012 года, костяк его тогда составили воспитанники спортивных школ республики. Команда дебютировала в первой лиге первенства России 1 ноября 2014 года и с первой же попытки заняла третье место. Потом была взята Суперлига-3, и вот теперь, спустя шесть лет после рождения «малыша», у него есть все предпосылки пойти на следующий год в «первый класс» российской баскетбольной школы.

— Каждый год мы ставим новые цели и задачи и преодолеваем их, — сказал в своем вступительном слове генеральный директор БК «Уфимец» Сергей Медведев. — В этом году, на мой взгляд, у нас была лучшая предсезонная подготовка. Мы в течение месяца занимались по три раза в день. Из ребят все соки, как говорится, выжали, которые они накопили в летний период. И хорошо стартовали в сезоне. Сначала удачно сыграли в Ижевске в предсезонном турнире, в котором приняли участие команды не только второго дивизиона, но и в принципе лидеры российского баскетбола — команды первого дивизиона Суперлиги «Восток» из Южно-Сахалинска, «Урал» из Екатеринбурга и «Уралмаш» оттуда же. Мы одержали уверенные победы над ними. Затем выиграли еще один предсезонный турнир. Эти две победы в предсезонке — очень хороший задел, который придал нам уверенности в движении к намеченной цели. Вполне достойно выступили и в Кубке России, где, к сожалению, оступились на команде ЦСКА-2. Мы думали, там ребята молодые и нам на опыте удастся одержать победу. Но получили урок — нужно настраиваться на любого соперника.

Сергей Медведев: «Каждый год мы ставим новые цели и задачи и преодолеваем их»



Непобедимые. На старте



В начале чемпионата Суперлиги-2 «Уфимец» пока еще не проигрывал в пределах основного времени.



— Семь побед в восьми играх — это очень хороший результат. Во второй лиге ни у кого больше нет подобных достижений. Мы уверенно занимаем первое место. В последней игре с московской «Руной» основное время закончилось вничью, овертайм также не выявил победителя, и только во второй пятиминутке больше повезло соперникам. А вообще, все наши матчи полны драматизма, — продолжил рассказ Медведев. — Задачи перед командой в этом сезоне, конечно же, стоят самые амбициозные. Ребята и сами полны решимости бороться за победу в каждом матче. Мы хотим одержать победу в чемпионате и доказать всем — республике, городу, себе прежде всего, что достойны называться чемпионами, — озвучил генеральный директор цели текущего сезона.

Конечно, в профессиональном спорте, особенно в командных видах, на первый план выходит работа на трансферном рынке. О селекционных принципах БК «Уфимец» нам рассказал спортивный директор клуба Андрей Трушкин.



— Сильны мы или нет, покажут игры. Действительно, была произведена серьезная селекция. У нас произошло неплохое пополнение, эти ребята усилили команду, — прокомментировал он предсезонную работу. — Трудно сказать, сколько мы сможем удерживать лидерство, у нас девиз сейчас один — побеждать в каждом матче. Нет сильных и слабых соперников, разбираем каждого соперника «по полочкам» и, как говорится, играем от звонка до звонка. «Магнитка» и «Руна», конечно, принципиальные соперники, наши основные конкуренты. Мы будем биться за призовые места. Все покажет игра.



Андрей Трушкин (на фото — второй справа): «Трудно сказать, сколько мы сможем удерживать лидерство, у нас девиз сейчас один — побеждать в каждом матче. Нет сильных и слабых соперников, разбираем каждого соперника «по полочкам» и, как говорится, играем от звонка до звонка»



Капитан и Талисман



По словам все того же Трушкина, капитана выбирала вся команда. Перед сезоном было несколько кандидатур, но все единогласно остановились на Артеме Исакове, который также сегодня присутствовал на пресс-завтраке.

— Я капитаню второй год, все хорошо. Пока никаких проблем нет, вот начнутся, тогда будем думать, как решать. На самом деле, секрета тут никакого нет — как найти общий язык. Нужно просто быть открытым с ребятами, знать атмосферу в команде, подсказывать советом молодым игрокам, — считает Артем.

Недавно футбольная «Уфа» представила свой талисман — им стала красно-черно-рыжая пчела, имя которой еще не придумали. Как выяснилось, идею-то эту футболисты позаимствовали у своих баскетбольных коллег. «Уфимец» еще в прошлом году выбрал подобного персонажа. О выборе маскота рассказал Сергей Медведев.

— Пчела выбрана клубом. Зовут ее просто — Пчёл. Символом республики по праву можно назвать башкирский мед, это крепкий бренд, известный далеко за пределами региона. Мы же в своей работе одним из приоритетных направлений видим именно укрепление положительного имиджа Уфы и Республики Башкортостан на территории России. Поэтому и выбрали талисманом пчелу. У нее цвета клуба — синий, белый, красный. Самое главное — она нравится детям. Порой с ней больше фотографируются, чем с баскетболистами. Пчёл участвует во всех наших мероприятиях, развлекает болельщиков на матчах, ходит в школу к детишкам — например, недавно подводили итоги Школьной баскетбольной лиги в Кировском районе города, — рассказал генеральный директор.

В начале чемпионата Суперлиги-2 «Уфимец» пока еще не проигрывал в пределах основного времени



Свои в доску и «большие» новички



Один из заметных новичков «Уфимца» — центровой Алексей Федорчук. Он теперь самый высокий в команде — 208 см. На пресс-ланче с ним с удовольствием фотографировались журналистки.

— В команде все отлично. Приняли меня хорошо. В принципе, с некоторыми ребятами был знаком и по другим командам — играли вместе, — рассказал Федорчук. — Как приехал, мне показали город, прогулялись, увидел памятник Салавату Юлаеву, все красиво. Вообще, меня звали заранее, поэтому я уже был готов принять это предложение. В общем, я всем доволен — и атмосферой, и игрой. Погода, конечно, не совсем хорошая, но теплее, чем в Сургуте.

— Он очень хорошо влился в коллектив, — отозвался о приобретении Федорчука Сергей Медведев. — Нам давно не хватало высокого игрока. Есть Сергей Харитонов, у него 204 см, но ему было тяжело одному. Вот появился Федорчук. Алексей усилил в этом компоненте команду, кроме того, у него очень хороший арсенал — и дальний бросок может забить, и на подборе удачно сыграть, под кольцом успешно атаковать. Мы довольны.

Еще один бонус продемонстрировал Алексей в ходе неформальной встречи с журналистами — хорошие легкие. Дело в том, что у него сегодня день рождения, и под «Хэппи бездэй ту ю» был вынесен торт со свечами, которые Федорчук задул махом, так что полетели даже орехи с кондитерского изделия. Сам торт, к счастью, выжил.

22 и 23 ноября баскетбольный клуб «Уфимец» примет в рамках домашнего тура Суперлиги второго дивизиона тобольский «Нефтехимик», а 26 и 27 ноября — магнитогорское «Динамо»



Но вернемся к персоналиям игроков. Еще один из лидеров команды — защитник Павел Кречетов. Два его брата играют в футбол. Младший — Сергей, в этом году стал чемпионом и обладателем Суперкубка Башкирии, а также выиграл с «Витязем-ГТУ» бронзовые медали чемпионата России в третьем дивизионе. Старший брат неплохо играет в мини-футбол. Павлу досталась «лучшая игра с мячом».

— На самом деле, никто никого не заставлял. Я занимался многими видами, плавал, играл в волейбол, футбол, в настольный теннис. Но когда прикоснулся к баскетболу — увидел бросок, ведение, дриблинг, меня это больше зацепило. А братьям понравился футбол.

Павел Кречетов — уфимский воспитанник. Отец привел его в спортивную школу №2 по баскетболу в детстве. В 9-м классе его пригласили в краснодарский «Локомотив». Павел играл одновременно за две команды — за Уфу в первенстве России и за Краснодар в детско-юношеской Евролиге. Так что даже международный опыт у Кречетова имеется.

22 и 23 ноября баскетбольный клуб «Уфимец» примет в рамках домашнего тура Суперлиги второго дивизиона тобольский «Нефтехимик», а 26 и 27 ноября — магнитогорское «Динамо».