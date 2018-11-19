Выборы главы Башкирии могут перенести на март 2019 года

Выборы главы Башкирии могут перенести с сентября на март 2019 года. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил главный редактор агентства «Башинформ» Артем Валиев.

По его словам, сейчас появилась информация о том, что депутаты Курултая могут принять решение о проведении выборов в марте следующего года, в единый день голосования.

«В принципе, депутаты имеют такие полномочия — перенести выборы и назначить их на более ранний срок. С Башкирией все понятно, зачем тянуть? Дело в том, чтобы наделить окончательно полномочиями Радия Хабирова. Сейчас у него есть определенные ограничения», — сказал Артем Валиев.

Стоит отметить, что перенос выборов с сентября на март возможен только при проведение федеральных выборов — президентских или выборов депутатов Госдумы. В марте следующего года таких выборов не запланировано.

Напомним, в октябре этого года президент России Владимир Путин назначил Радия Хабирова врио главы Башкирии. До этого он занимал пост главы подмосковного Красногорска. Ранее три российских губернатора подали заявления об отставке. Среди них губернатор Курской области Александр Михайлов и глава Башкирии Рустэм Хамитов.