А у нас на районе: у кого из муниципальных глав Башкирии меньше шансов на выживание?

Муниципалитеты-лидеры и аутсайдеры. Кто может впасть в немилость к Радию Хабирову?

Радий Хабиров, триумфально вернувшийся в Башкирию в новой должности, значительно обновил состав республиканского кабмина. Теперь руки лидера региона дошли до глав районов и городов, и первые назначения не прошли незамеченными от СМИ. К тому же из башкирской глубинки порой приходят отнюдь не радостные известия. Проанализировать недавние кадровые изменения и общие социально-экономическое условия муниципалитетов Башкортостана взялись колумнисты «Реального времени» — уфимский политолог Дмитрий Казанцев и экономист, доцент Уфимского государственного нефтяного технического университета Константин Кузьминых.

В День республики в Башкортостане сменился глава региона. Рустэм Хамитов покинул свой пост, а временно исполняющим обязанности главы РБ стал Радий Хабиров, до этого работавший мэром Красногорска Московской области.

Первый месяц правления новых республиканских властей запомнился существенным обновлением состава башкирского правительства, призывом из Госдумы Александра Сидякина (избирался от Республики Татарстан) на должность руководителя республиканской администрации, громкой отставкой неэффективного руководства регионального Минздрава и Минэкологии и курсом на повышение открытости муниципальных чиновников. Причем спрашивать Радий Хабиров пообещал со всех, заявив, что время «хабировских», «рахимовских», «сарбаевских» или «хамитовских» безвозвратно ушло, а ключевой критерий — это оценка жителями качества работы властей. Впоследствии новый руководитель Башкортостана предложил рейтинговать глав городов и районов по основным показателям развития муниципальных территорий, в том числе по состоянию здравоохранения. Буквально через неделю после этих заявлений, последовали первые ротации на местном уровне.

Обзор муниципалитетов: депрессивные и развитые

Всего в системе местного самоуправления Башкортостана насчитывается 895 муниципальных образований, в том числе: 9 городских округов, 54 муниципальных района, 14 городских поселений и 818 сельских поселений. По общему количеству муниципальных образований республика занимает второе место по стране. Во многом это объясняется полиэтничностью, сложной демографической структурой населения, развитостью инфраструктуры и географической труднодоступностью населенных пунктов.

В реальном времени, каждый руководитель города или района всего мира видит «свое», вверенное ему хозяйство по-своему. Имидж, который мы строим для окружающих, например, инвесторов, не всегда эффективен с точки зрения монетизации, имеющихся муниципальных ресурсов.

В системе местного самоуправления Башкортостана насчитывается 895 муниципальных образований, в том числе: 9 городских округов, 54 муниципальных района, 14 городских поселений и 818 сельских поселений. Фото mkset.ru

Инвестиционные паспорта 63 районов и городских округов республики, размещенные на официальных интернет-страницах местных властей, доклад ассоциации «Совет муниципальных образований РБ» за 2017 год и обобщенная информации о результатах опроса населения об удовлетворенности жителей Республики Башкортостан деятельностью руководителей органов местного самоуправления за 2017 год позволяют оценить депрессивность, ответственность, дальновидность и мобильность работы властей на местах и сделать шаг навстречу перспективному привлечению инвесторов.

Общий обзор положительных и отрицательных социально-экономических показателей муниципалитетов Башкортостана показал спад инвестиционной активности на территории региона, что можно объяснить следующими системными причинами:

Последствиями финансово-экономического кризиса.

Неэффективностью банковской системы и высокими ставками по кредитам.

Недостаточной правовой и экономической грамотностью граждан в сфере предпринимательской деятельности.

Недостатком квалифицированных кадров муниципальных служащих.

Отсутствием земельных участков с высокой степенью готовности.

Необходимой инфраструктуры.

В тоже время, требуется постоянная актуализация перечня производственных площадок, бесхозных объектов недвижимости и (или) неиспользуемых участков, долгостроев, месторождений полезных ископаемых, сырья и рекреационных ресурсов муниципальных образований, оценка конкурентных преимуществ территорий для мобильного обновления инвестиционных паспортов городских округов и муниципальных районов Башкирии.

Например, в деле борьбы за инвестиции среди лидеров можно назвать Белорецкий, Буздякский, Иглинский, Караидельский, Мелеузовский, Миякинский, Стерлитамакский, Туймазинский, Учалинский, Федоровский, Чекмагушевский районы и городские округа Октябрьский, Стерлитамак, улучшившие свои основные показатели, в том числе повлиявшие на снижение безработицы и продвижение местных брендов на региональный и федеральный уровень.

С другой стороны, больше четвертой части муниципальных образований до сих пор не обновили свои инвестиционные паспорта и демонстрируют скорее отрицательную динамику по ряду целевых показателей.

Важно, что чем современней менеджмент муниципалитета, тем больше будет инвестиций и тем более заинтересованы в обновлении информации местные власти, например, в инвестиционном паспорте.

Местные бренды: от бурзянских пчел до конгрессного центра страны

Особенностью развития системы муниципальной власти является то, что городские округа и муниципальные районы функционируют в разных социально-экономических, географических и даже культурных условиях.

В представленной таблице логично выделение муниципальных кластеров для формирования кооперации и достижения синергетического и мультипликативного эффекта, соответственно дальнейшего ускоренного развития органов местного самоуправления.

Регион обладает большой палитрой кластеров и брендов для успешного развития. Задействование брендов для развития муниципальных территорий в реальном времени необходимо постоянно, иначе теряются дополнительные ресурсы.

Бренды «Башнефть», «Полиэф», «Бурзянская пчела», «Башкирская водка», «Бальзам Агидель», «Буздякский соус» известны за пределами республики. Фото rgo-rb.ru

Для понимания брендинг — это деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к товару или услуге, основанная на совместном усиленном действии на потребителя товарного знака, упаковки, рекламных обращений, материалов, элементов рекламы, объединенных определенной идеей и однотипным оформлением, выделяющих товар или услугу среди конкурентов и создающих его образ. Соответственно, бренд территорий как стратегический инструмент — активы, составляющие бренд, можно определить и управлять ими, и таким образом бренд сможет поддерживать и приумножать добавленную стоимость, которую он собой представляет.

На сегодняшний день, в республике большой задел брендов небольших территорий, которые завоевывают узнаваемость в межрайонных, межрегиональных, российских и международных масштабах.

Межрайонные кластеры горных курортов «Легенда Урала» и «Курорт-парк «Аслы-куль», большое количество кластеров растениеводства, животноводства, сильный нефтехимический и машиностроительный кластер в Башкортостане. Лесопромышленный и агропромышленный кластеры довольно качественно закрепились на территории региона. Набирает силу туристско-рекреационный кластер с санаторно-курортными комплексами.

В некоторых районах кластер сельского хозяйства может дополняться кластером животноводства, здесь же сосуществует кластер нефте- и газодобычи и других полезных ископаемых. Республике очень повезло с богатством природы, множеством полезных ископаемых, количеством водных и пахотных ресурсов, довольно высоким уровнем науки и образования. «Нельзя забыть» кластер малой авиации и овцеводческий кластер. Далеко не во всех регионах страны и мира есть такие ресурсы.

На сегодняшний день, в республике большой задел брендов небольших территорий, которые завоевывают узнаваемость в межрайонных, межрегиональных, российских и международных масштабах. Фото sobkor02.ru

Бренды «Башнефть», «Полиэф», «Бурзянская пчела», «Башкирская водка», «Бальзам Агидель», «Буздякский соус» известны за пределами республики. Молочные бренды «Кармаскалинская сгущенка», «Калтасинская долина», «Белое облако», «Край курая» «Куюргазамолоко», «Янаульское молоко», «Бижбуляк молоко», «Молоко Кирилловское» и другие формируют мнение о Башкортостане, как о молочном крае России.

Известные бренды минеральных вод «Красноусольская», «Красный ключ», «Кургазак», «Чистая вода «Кристальная» закрепляют понимание о территориях в обществе, как об экологически чистых и оздоравливающе воздействующих на человека.

Также появляются новые бренды «Башкирская пуховая шаль», «Мустай Карим», «Конгрессная Башкирия», «Стела «55 градуса северной широты и 55 градуса восточной долготы», «Культурный бренд Межрегиональный праздник русской песни и частушки».

Важно развивать узнаваемость индустриальных парков «Давлекановский», «Нижегородский», «ГлавБашСтрой», «Уфа-Агро» и территорий особого социально-экономического развития для привлечения инвестиций.

Чем больше в республике будет туристических кластеров «Уфимский», «Мраткино», «Абзаково», «Айгир», «Ассы», «Шульган-таш» и других, тем выше будет узнаваемость на российском и мировом пространстве Башкортостана как туристическо-рекреационного центра России, что принесет инвестиции в городские округа и муниципальные районы.

В тоже время, республиканский бренд Terra Bashkiria не высвечивается в интернете при поиске брендов малых территорий региона, почти не представлены на сайтах городских и районных администраций РБ. Республиканскому туристическому бренду требуется раскрутка и поддержка для дальнейшего развития туризма, как на районом, так и на республиканском уровнях.

Республиканскому туристическому бренду требуется раскрутка и поддержка для дальнейшего развития туризма, как на районом, так и на республиканском уровнях. Фото tdnu.ru

Успехи и резонансные отставки

«Основу эффективности института местного самоуправления, его способность к адаптации и развитию составляет сформированный управленческий кадровый потенциал, включающий в себя мотивацию, знания, умения, навыки и иные компетенции муниципальных служащих», лаконично говорится в докладе о состоянии местного самоуправления в Республике Башкортостан.

С одной стороны, за последние 8 лет было немало «историй успеха», некоторые сити-менеджеры, сумели пробиться из местного уровня на региональный и даже федеральный. Например, бывшие мэры Уфы Павел Качкаев и Ирек Ялалов, глава города Стерлитамак Алексей Изотов сегодня представляют республику в российском парламенте, двое из них стали депутатами Госдумы, еще один сенатором. Что неудивительно, они руководили крупнейшими городами республики, называемыми в выборный период электорально емкими и значимыми территориями. Экс-глава Бирского района Николай Хорошилов и его коллега по Зианчуринскому району Альфарис Байчурин избраны депутатами Государственного Собрания — Курултая РБ, а бывший глава Давлекановского района Ильшат Фазрахманов уже несколько лет трудится вице-премьером кабмина — министром сельского хозяйства республики. Совсем недавно глава Советского района Уфы перешел на работу в республиканский Белый дом, получив назначение на должность начальника Управления общественно-политического развития.

При этом кадровый корпус муниципальных служащих республики не всегда демонстрирует высокий уровень профессионализма и норм этики. 2015—2017 годы ознаменовались в республике чередой скандалов и громких отставок глав администраций. Так, 3 года назад в Мишкинском районе местные депутаты объявили о недоверии главе муниципалитета Виталию Андрееву, заявив об участившихся конфликтных ситуациях и снижении общих показателей в районе. В следующем году после представления региональной прокуратуры, выявившей нарушения на сумму 360 млн рублей подал в отставку глава Кигинского района Рафик Харисов. Также в 2016 году в момент получения взятки был задержан Олег Крысин, в тот период являвшийся мэром города Агидель. А уже осенью было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями из-за незаконных земельных операций главе Кушнаренковского района Алмазу Юсупову. Аналогично мишкинской истории депутаты Кугарчинского района ополчились на местного главу Фарита Мусина.

В 2018 году по собственному желанию ушел глава Гафурийского района Рамиль Бухаров. Как отмечали различные СМИ, деятельность местной администрации довольно часто сотрясали коррупционные скандалы. Примечательно, что Бухаров стал первым муниципальным руководителем, покинувшим свой пост при Радии Хабирове. До этого в конце октября президиум генсовета «Единой России» приостановил членство главы администрации города Нефтекамска Рашита Давлетова. В отношении последнего по материалам УФСБ, возбуждено уголовное дело. Еще одним возможным претендентом «на выбывание» стал глава администрации Нуримановского района Азамат Нусратуллин. Депутаты райсовета потребовали расторгнуть с ним контракт, заявив о снижении показателей социально-экономического развития района и неэффективном использовании 160 млн бюджетных рублей, выявленных по итогам проверки Контрольно-счетной палаты.

Рейтингование как способ создания картины эффективности муниципальной власти

Большинство городов и районов республики зависимы от региональной власти — прежде всего с финансовой точки зрения. Это порождает административную и политическую несамостоятельность. Требуется создание модели взаимодействия, предполагающей усиление взаимозависимости и конструктивного сотрудничества региональной и муниципальной власти на основе общей стратегии действий. Это предполагает общее видение развития территории региональной и муниципальной властью (инвестиции, развитие инфраструктуры, кадровая политика).

Преимущества рейтингов как способа создания модели эффективного прозрачного взаимодействия и картины эффективности муниципальной власти, отражены на рисунке.

В нашем случае, взаимодействие региональной и муниципальной власти предполагает приведение формального состояния дел в соответствии с реальными требованиями и временем. Соответственно, можно предложить критерии на другом рисунке, которые позволили бы объективно оценить работу муниципалитетов и на этом основании принимать адекватные решения, учитывая, что у муниципальных руководителей самый низкий показатель среди всех республиканских политиков.

Здесь отражены основные задачи развития рейтингования глав, решение которых может обеспечить конкуренцию муниципальных элит и, возможно, способствовать повышению эффективности управления на уровне муниципалитетов и карьерному росту руководителей городских округов и районов Башкортостана.

Характеристика работы глав администраций и общее состояние муниципальных образований Республики Башкортостан

№ Наименование МО Глава МО, начало руководства Общая характеристика района, достижения и негативные экстрафакторы Принадлежность к муниципальным кластерам, наличие местных брендов 1 Абзелиловский район Ильдар Нафиков, 2018 Район — центр горнолыжного отдыха на Южном Урале. Санаторий «Якты-куль». Тесно экономически связан с Магнитогорском (на территории района расположен аэропорт города Магнитогорск). Относительно высокий уровень развития инфраструктуры и качества жизни, за 2017 г. заметен рост средней заработной платы во всех сферах деятельности; неплохие демографические показатели. Но наблюдается снижение объема инвестиций в основной капитал и уменьшение доли прибыли сельхозпредприятий. Межрайонный кластер горных курортов «Легенда Урала». Бренд «Якты-куль». 2 Альшеевский район Дамир Мустафин, 2004 Район преимущественно сельскохозяйственный, есть предприятия по переработке сельхозпродукции. Инфраструктура достаточно развитая. Вместе с тем сложное социально-экономическое положение района не позволяет говорить о высокой поддержке со стороны населения местной администрации. Индекс промышленного производства за 2017 г. составил 115,3 %. По итогам 9 месяцев прошлого года объем инвестиций составил 163 млн.руб или 100,6 % к уровню аналогичного периода 2016 г. Демографическая ситуация за 2017 г. характеризовалась повышением рождаемости на 2,2 %, но и некоторым увеличением смертности на 0,9 %. Туристический кластер «Курорт-парк «Аслы-куль, «Шафраново». 3 Архангельский район Александр Комзалов, 2012 Район сельскохозяйственный. Инфраструктурно достаточно развитый. Несмотря на поддержку региональных властей, ряд локальных конфликтов на местном уровне систематически возникают. За 9 месяцев 2017 г. объем инвестиций в основной капитал составил 27 млн. 397 тысяч рублей, что 4,2 раза выше аналогичного периода прошлого года. Валовая продукция сельского хозяйства района в действующих ценах — 1470 млн руб, что соответствует 104,9 % к уровню прошлого года. В сравнении с 2016 г. число убывшего населения из района увеличилось на 10,5 %, число выбывшего населения уменьшилось на 3,5 %, высокий уровень безработицы на уровне 1,13%. Возможно создание кластера добычи полезных ископаемых и вхождение в коллективный. Бренд «Башкирский мед». 4 Аскинский район Фларит Усманов, 2007 Район сельскохозяйственный. Инфраструктурно слаборазвитый. На территории муниципалитета расположен санаторий «Танып». Уровень поддержки достаточно высокий. Сформирован положительный имидж местных властей. Глава района, известен населению как профессиональный врач. Индекс промышленного производства в 2016 г. 107,2% к предыдущему году. Объем инвестиций 377,5 млн. руб., 105,11% к 2015 г. Высокий уровень безработицы – 1,33%. Кластер нефтедобычи «Анастасьинское месторождение». Бренд «Танып». 5 Аургазинский район Зуфар Идрисов, 2013 Район сельскохозяйственный. Инфраструктурно достаточно развитый. Объем производства промышленной продукции за 2015 г. составил 629,926 млн. руб., что на 9,2% выше уровня 2104 года. Объем инвестиции в основной капитал за 2015 год — 1029,147 тыс. руб., 94,3% к 2014 г. Один из районов в 2016 г. с наибольшим снижением численности населения — 3,75%. Уровень безработицы выше среднего – 1,27%. «Старый» инвестиционный паспорт с данными за 2015 г. Кластер растениеводства. 6 Баймакский район Ильшат Ситдиков, 2011 Район сельскохозяйственный. Низкая удовлетворенность горожан качеством дорог (33,2 %). Уровень доверия главе района, как и уровень управляемости МО невысокий. После ряда жалоб населения, главу района публично отчитал врио Главы республики. Муниципалитет считается самый «крупнып» по количеству сельских поселений. За январь-декабрь 2017 г. объем доходов по муниципальному района составил 1321,5 млн. руб – на 16,2% больше соответствующего периода прошлого года. Уровень безработицы выше среднего 1,42% Кластер добычи облицовочного камня. Бренд «Талкас». 7 Бакалинский район Александр Андреев, 2006 Район сельскохозяйственный. Инфраструктурно слаборазвитый. Эффективность работы администрации средняя. Есть претензии по организации работы системы здравоохранения в районе. В 2016 г. произошел спад, так как объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 33,8% к 2015 г. Небольшой объем инвестиций в основной капитал за 2016 г – 888,44 тыс. руб., 105,33% к 2015 г. Уровень безработицы за 9 месяцев 2016 г. выше среднего — 1,22% Сельскохозяйственный кластер. Бренд – Бакалинский лимонад. 8 Балтачевский район Ильгиз Субушев, 2017 Район сельскохозяйственный. Инфраструктурно слаборазвитый. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2016 г. — 1484300 тыс. руб., 106,4% к 2015 г. За 2017 г. уровень безработицы снизился с 1,33% до 0,93%. Сельскохозяйственный кластер. 9 Белебеевский район Азат Сахабиев, 2015 Район промышленно-сельскохозяйственный. Инфраструктурно достаточно развитый. Главе местной администрации удается купировать конфликты. В 2017 г. район в 10-ке по объёму поступлений в бюджет республики — 21536,6 млн.руб. Индекс физического объема промышленного производства составил 99,4%. Инвестиции, направленные в экономику и социальную сферу района в 2017 г. составили 3 716,2 млн. руб, что составляет 104,2% к уровню 2016 г. Машиностроительный кластер. Туристический кластер «Курорт-парк «Аслы-куль». Территория опережающего социально-экономического развития «Белебей» Бренд «Автонормаль».