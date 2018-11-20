Хабиров о встрече с главой Росавтодора: приходится самому быть башкиром, осаждающим кабинет каждого министра

Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с руководителем Росавтодора Андреем Костюком.

«Пока не нашел того самого башкира (это образно!))), осаждающего кабинет каждого министра — приходится самому быть этим башкиром…», — прокомментировал в соцсетях встречу сам Хабиров (орфография и пунктуация сохранены — РВ).

На встрече же руководитель региона и глава Росавтодора обсудили строительство Восточного выезда из Уфы, расширение дороги Уфа — Оернбург, и передачу в федеральную собственность участка дороги до аэропорта, отмечает пресс-служба главы РБ.

Кроме того, Хабиров предложил Костюку рассмотреть заявки на привлечение федеральных субсидий для строительства в Уфе двух мостов через Белую — в створе улиц Воровского и Интернациональной.