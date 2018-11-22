Башкирия определит границы с Татарстаном в 2020 году

Власти Башкирии планируют до 2020 года определить границы с четырьмя регионами. В последний год будут уточняться границы с Татарстаном и Челябинской областью.

В 2019 году планируется установить границы с Оренбургской и Свердловской областями, пишет «Коммерсант».

В текущем году Башкирия уточнила границы с Пермским краем: субъекты закрепили это соглашением, к которому приложено картографическое описание границы. О возникновении спорных вопросов между властями субъектов не сообщалось.

Башкирия граничит с шестью субъектами РФ. Общая протяженность границ республики, по данным картографических сервисов, составляет около 3,5 тысячи км.