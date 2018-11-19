Радий Хабиров раскритиковал башкирских синоптиков из-за роста смертельных ДТП

Врио главы Башкирии Радий Хабиров выразил недовольство по поводу работы Башгидрометцентра из-за несвоевременных предупреждений о погодных явлениях. Об этом он заявил на оперативном совещании правительства РБ.

Причиной критики стал доклад о ДТП в регионе. Так, с 12 по 18 ноября на дорогах в автокатастрофах погибли 14 человек, пострадали 87 человек. Многие аварии происходили из-за гололедицы и ледяного дождя. В частности, 17 ноября за один день погибло 8 человек.

«Ситуация ужасная, когда столько людей погибает. Почему вы не давали информацию о непогоде? Мне ночью пришлось разбираться, ограничивать движение автобусов на трассе», — обратился Радий Хабиров к представителям Башгидрометцентра.

В итоге Хабиров попросил метеорологов в ближайшее время пересмотреть параметры оповещения о плохой погоде. По его словам, лучше заранее «ставить республику на уши», чтобы «потом не собирать восемь трупов за день».

Напомним, ранее Радий Хабиров пообещал провести совещание по вопросу пахнущей нефтью воды в Туймазинском районе Башкирии.