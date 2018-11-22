Чеченская диаспора Башкирии высказала свое мнение по поводу конфликта в Темясово

Представители чеченской диаспоры Башкирии вместе с политиком Айратом Дильмухаметовым провели встречу в рамках совместного общественного расследования событий, произошедших в Темясово в конце сентября.

По мнению представителей чеченской диаспоры, первоначальный конфликт в кафе в Темясово послужил предлогом для того, чтобы организовать нападение на лагерь чеченских рабочих.

«Конфликт с девушкой, продавщицей кафе, был исчерпан в тот же день. Наши ребята извинились сразу же. Что произошло потом, в течение недели, — мы не знаем. Знаем только, что в полночь 29 сентября в лес, где стояли вагончики наших ребят, приехало около 300 человек на грузовиках и началась, как писали, драка. Но нет — это была не драка, это было побоище, погром. Таранили машинами и поджигали вагончики, подожгли автомашины ребят. Встает вопрос — кто все это организовал и кому нужно было это представить как межнациональный конфликт?» — приводит издание «Idel.Реалии» слова помощника председателя базирующейся в Грозном межрегиональной общественной организации «Северокавказский миротворческий центр» Ахмета-Зумрада Басханова.

Общественник отметил, что все чеченские рабочие, за исключением одного, давно уехали к себе на родину.

Кроме того, представители чеченской диаспоры считают, что нападение на лагерь рабочих организовали пользующиеся поддержкой местных чиновников и силовиков бизнесмены, которым не нравится, что карьер, на котором работали чеченцы, «сбивает ценовую политику» на аналогичных карьерах в других районах.

По итогам встречи было решено подготовить детальный доклад, для того чтобы не допускать подобные конфликты в будущем, также создать кризисный центр для их разрешения при участии всех национальных диаспор.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 сентября в Темясово. Рабочие расположенного неподалеку от села карьера, приехавшие из Чечни, зашли в магазин за шаурмой. Как рассказала позже 18-летняя продавщица, они грубо с ней разговаривали, облили пивом и угрожали ножом. Девушка позвонила брату, но к его прибытию нарушители уже скрылись. Чуть позже местные парни решили «спросить с обидчиков». Между сторонами завязалась драка, в результате которой серьезно пострадали несколько человек.