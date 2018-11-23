СМИ опубликовали видео, подтверждающее алиби полицейского, обвиняемого в изнасиловании дознавателя в Уфе

В интернете опубликована запись с камер видеонаблюдения, подтверждающая алиби одного из полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавателя в Уфе.

В распоряжении ГТРК «Башкортостан» оказалась запись из кафе «Отдых». На кадрах видно, как мужчина, похожий на подозреваемого Салавата Галиева, заходит в заведение вместе с девушкой. Ближе к часу ночи они вместе покидают кафе.

Как добавил адвокат Галиева, бывший правоохранитель отдыхал в заведении, после чего его домой отвез водитель, поэтому он не мог участвовать в групповом изнасиловании. В ближайшее время планируется приобщить видеоматериал к следствию.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.