СМИ опубликовали видео, подтверждающее алиби полицейского, обвиняемого в изнасиловании дознавателя в Уфе
В интернете опубликована запись с камер видеонаблюдения, подтверждающая алиби одного из полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавателя в Уфе.
В распоряжении ГТРК «Башкортостан» оказалась запись из кафе «Отдых». На кадрах видно, как мужчина, похожий на подозреваемого Салавата Галиева, заходит в заведение вместе с девушкой. Ближе к часу ночи они вместе покидают кафе.
Как добавил адвокат Галиева, бывший правоохранитель отдыхал в заведении, после чего его домой отвез водитель, поэтому он не мог участвовать в групповом изнасиловании. В ближайшее время планируется приобщить видеоматериал к следствию.
Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.Общество Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым