В Уфе назначили двух новых глав центральных районов
В администрации Уфы произошли кадровые изменения. Об этом на очередном оперативном совещании в муниципалитете сообщил мэр города Ульфат Мустафин.
Главой администрации Советского района назначен Илвир Нурдавлятов, ранее занимавший должность первого заместителя главы Советского района. Руководителем администрации Ленинского района Уфы назначен Олег Котов, курировавший строительство и ЖКХ в должности первого замглавы Кировского района города.
Мэр Ульфат Мустафин поставил задачу новым главам обратить внимание на вопросы благоустройства и содержания территорий, а также активно проводить работы по благоустройству, уборке территорий, поддержанию внешнего облика зданий.
Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров назвал Уфу красивым и «необыкновенно грязным городом».ОбществоВласть Башкортостан
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