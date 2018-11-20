БСК планирует запустить в Стерлитамаке производство для проекта «Титан»

Башкирская содовая компания (БСК) планирует запустить производства в Стерлитамаке и Казахстане. Компания оценивает общие вложения в проект «Титан» на уровне $905 млн.

Согласно проекту, в Казахстане на базе месторождений титан-циркониевых песков будет организовано производство пигментного диоксида титана и оксихлорида циркония.

В Стерлитамаке же БСК запустит переработку ильменитового концентрата для производства пигментного диоксида титана, передает «Коммерсант».

Для строительства производства в Казахстане компания намерена создать СП, в котором казахстанская сторона получит не более 49%. Операционной компанией проекта является ТОО «БСК-Казахстан».

«Планируется построить и ввести в эксплуатацию несколько промышленных объектов, в числе которых горно-обогатительные комбинаты и химический комбинат по производству оксихлорида циркония в Казахстане, производство пигментного диоксида титана хлористым методом и вспомогательные объекты в Стерлитамаке. В России сейчас фактически нет своего производства этих товаров, все импортируется из стран Европы», — рассказала замгендиректора БСК Марина Бортова.

Проекты рассчитаны на производство 25 тыс. т оксихлорида циркония и 100 тыс. т диоксида титана в год. Ориентировочные сроки запуска — 2024 год.