Плановая проверка БСК пройдет через год
Плановая проверка Башкирской содовой компании ожидается через год. Об этом сообщила официальный представитель предприятия Марина Бортова.
По ее словам, в настоящее время компания продолжает работать с властями Башкортостана над решением своей сырьевой проблемы.
«Башкирия — наш крупнейший акционер, поэтому мы активно взаимодействуем также по различным корпоративным вопросам», — заявила Бортова изданию «Правда ПФО».
Ранее ряд источников распространял информацию о том, что Росприроднадзор планирует провести внеплановую проверку на предприятии. Причиной могли стать высказывания врио главы Башкирии Радия Хабирова, пообещавшего изучить ситуацию по сырьевой проблеме Башкирской содовой компании.ПромышленностьБизнес Башкортостан
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