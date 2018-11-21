Плановая проверка БСК пройдет через год

Плановая проверка Башкирской содовой компании ожидается через год. Об этом сообщила официальный представитель предприятия Марина Бортова.

По ее словам, в настоящее время компания продолжает работать с властями Башкортостана над решением своей сырьевой проблемы.

«Башкирия — наш крупнейший акционер, поэтому мы активно взаимодействуем также по различным корпоративным вопросам», — заявила Бортова изданию «Правда ПФО».

Ранее ряд источников распространял информацию о том, что Росприроднадзор планирует провести внеплановую проверку на предприятии. Причиной могли стать высказывания врио главы Башкирии Радия Хабирова, пообещавшего изучить ситуацию по сырьевой проблеме Башкирской содовой компании.