СМИ сообщили о поддельном дипломе замначальника дорожной инспекции УГИБДД Башкирии

Бывший сотрудник ОТН ГИБДД МВД по Башкирии (его имя не называется) сообщил, что заместитель начальника дорожной инспекции УГИБДД МВД по Башкирии подполковник полиции Расим Хасанов работал по поддельному диплому об окончании аграрного университета.

«Мне из доверенных источников стало известно, что заместитель начальника дорожной инспекции УГИБДД МВД по РБ подполковник полиции Хасанов Расим Эльбрусович 1974 г.р., на самую первую офицерскую должность был назначен по поддельному, заведомо подложному диплому Башкирского Сельхозинститута, сейчас Башкирского государственного аграрного университета. На основании этого же подложного диплома он получил свое первое офицерское звание и последующие руководящие должности в ГИБДД РБ. Во времена массовой проверки дипломов в МВД он предоставил поддельную справку на якобы подлинность поддельного диплома БГАУ, а позже в срочном порядке Хасанов Р.Э. отучился в заочном факультете УЮИ МВД РФ и закрыл подложный диплом уже настоящим", — говорится в обращении бывшего полицейского к главе МВД Башкирии Роману Дееву.

В письме отмечается, что Хасанов с поддельным дипломом занимал пост начальника ГИБДД Советского района Уфы.

Как сообщает «ПроУфу» со ссылкой на источники в МВД по РБ, в личном деле Хасанова действительно указан недействительный диплом, а также имеется поддельная справка о подлинности диплома БГАУ.

Отмечается, что замначальника собирался 27 ноября покинуть службу в связи с выслугой лет.

Это не первый скандал в правоохранительных органах Башкирии за последнее время. В Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.