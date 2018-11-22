СМИ сообщили об алиби у экс-полицейского, обвиняемого в изнасиловании дознавателя в Уфе

У Салавата Галиева, одного из обвиняемых по делу о групповом изнасиловании дознавателя в Уфе, есть алиби. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Аслям Халиков.

По словам защитника, в тот вечер экс-полицейские позвали на застолье дознавателя, которая пришла вместе с подругой. Спустя некоторое время к ним присоединилась еще одна знакомая девушка, которую пригласил один из бывших правоохранителей. Она приехала на такси.

Позже Салават Галиев, посидев с коллегами около часа, уехал в кафе «Отдых», где встретился со женщиной. Полковник отдыхал в заведении до полуночи, после чего его домой отвез водитель. Адвокат подтверждает данный факт камерами видеонаблюдения, которые зафиксировали нахождение подозреваемого в кафе.

Между тем пострадавшая девушка и ее адвокат отказываются от любых комментариев. Ее родственники тоже не идут на контакт. Большинство друзей дознавателя удалили свои страницы в соцсетях, пишет «Московский комсомолец».

В настоящее время стороны потерпевших и подозреваемых ждут результатов генетической экспертизы.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.



