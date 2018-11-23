Глава башкирского Центризбиркома отзовет докторскую после обвинений в плагиате

Председатель Центральной избирательной комиссии Башкирии Хайдар Валеев заявил о намерении отозвать свою докторскую диссертацию. Он планирует «устранить недоработки».

«После всех этих разборок я принял для себя решение — я отзываю свою докторскую диссертацию и заново буду ее защищать. Конечно, нелегкое решение, но тем не менее», — заявил глава ЦИК РБ в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе.

Хайдар Валеев намекнул, что шум вокруг его диссертации поднялся неслучайно. Вопрос о плагиате был поднят перед формированием нового состава ЦИК РБ, подчеркнул председатель Центризбиркома.

Напомним, что в начале 2017 года сообщество «Диссернет» обнаружило плагиат в докторской Валеева. Исследователи обвинили чиновника в заимствованиях из работы бывшего руководителя администрации президента Башкирии Ильдара Гимаева и диссертации завкафедрой публично-правовых дисциплин Международного университета Елены Крыловой.

Позже диссертационный совет СПбГУ подтвердил наличие плагиата и рекомендовал ВАКу лишить ученой степени Хайдара Арслановича. За ним аналогичную рекомендацию дал и экспертный совет по политологии ВАК.