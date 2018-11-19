Глава «Башинформа» опроверг перенос выборов главы Башкирии на март 2019 года

Главный редактор агентства «Башинформ» Артем Валиев прокомментировал «Реальному времени» свои слова о переносе выборов главы Башкирии с сентября на март 2019 года.

«Речь шла не о переносе выборов. В эфире «Эха Москвы» мы с коллегами просто фантазировали на тему, что было бы, если выборы можно было бы проводить в марте, а не в сентябре. И пришли к выводу, что люди в республике от этого бы только выиграли", — сообщил он.

По его словам, в Башкирии в нынешней ситуации и так понятно кто на победит на выборах, поэтому затягивать с наделением в полном объеме полномочиями Радия Хабирова «не полезно ни жителям, ни самому Хабирову».

Но, к нашему сожалению, региональные выборы по закону могут проходить только в единый день голосования — это второе воскресенье сентября. В марте они могли бы пройти только в том, случае, если бы одновременно в марте 2019 года у нас проходили федеральные выборы, но их нет. Поэтому выборы у нас пройдут в сентябре", — заключил Валиев