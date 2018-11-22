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Радий Хабиров назначил врио главы Минтруда Башкирии

12:47, 22.11.2018
Радий Хабиров назначил врио главы Минтруда Башкирии
Фото: glavarb.ru

Исполняющим обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана назначен Юрий Мельников. Соответствующий указ, подписанный врио главы республики Радием Хабировым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Мельников занимал пост первого замминистра семьи, труда и социальной защиты населения. Бывший руководитель ведомства Ленара Иванова получила должность вице-премьера республиканского правительства.

Стоит отметить, что Мельников возглавлял психиатрическое отделение психоневрологического диспансера ЦРБ Кумертау, после работал директором ГБСУ соцобслуживания системы социальной защиты населения в Кумертауском психоневрологическом интернате. Является выпускником Оренбургской государственной медицинской академии, Башкирской академии госслужбы и управления.

Напомним, ранее Радий Хабиров назначил нового главу Минэкологии РБ.

ОбществоВласть Башкортостан
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