Радий Хабиров назначил врио главы Минтруда Башкирии
Исполняющим обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана назначен Юрий Мельников. Соответствующий указ, подписанный врио главы республики Радием Хабировым, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Мельников занимал пост первого замминистра семьи, труда и социальной защиты населения. Бывший руководитель ведомства Ленара Иванова получила должность вице-премьера республиканского правительства.
Стоит отметить, что Мельников возглавлял психиатрическое отделение психоневрологического диспансера ЦРБ Кумертау, после работал директором ГБСУ соцобслуживания системы социальной защиты населения в Кумертауском психоневрологическом интернате. Является выпускником Оренбургской государственной медицинской академии, Башкирской академии госслужбы и управления.
Напомним, ранее Радий Хабиров назначил нового главу Минэкологии РБ.ОбществоВласть Башкортостан
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