Хабиров раскритиковал подготовку Уфы к праздникам: «Делайте это красиво. Новый год все-таки»

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал подготовку Уфы к праздникам.

«У нас учреждение в Уфе на Заки Валиди есть. Там стоят две елки. Их украсили гирляндами. Ну, стыдно же. Стоит это копейки, и я полагаю, что есть деньги на это. Зайдите в интернет и посмотрите. Делайте это красиво. Новый год все-таки», — цитирует его «Башинформ».



Отмечается, что ледовые городки во всех городах и районах Башкирии откроются до 10 декабря.

Ранее «Реальное время» писало, что у Казани нет денег на новогоднюю иллюминацию. Тогда глава комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова отмечала, что силами комитета по туризму эту проблему решить невозможно. Мэр города ответил на это, что чиновники должны «включить креатив».