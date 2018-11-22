Тукай, Лермонтов и Карим лидируют среди новых названий для аэропортов в ПФО

В рамках конкурса «Великие имена России» продолжается голосование по выбору новых названий для аэропортов в стране.

До подведения итогов осталось 10 дней. В настоящее время на сайте конкурса проголосовали порядка 2,7 млн человек. Самыми активными регионами считаются Башкирия и Татарстан — каждая из республик дала по 100 тысяч голосов. Более 60 тысяч голосов у Симферополя, Минеральных Вод, Мурманска и Самары.

Касательно фаворитов, то в Пензе остается безусловным лидером поэт Михаил Лермонтов — 73% (40826). Также он находится на первой строчке в Минеральных Водах, но с 55% (40496). Сергей Королев лидирует в Самаре и Москве (Внуково). Однако в Самаре за него пока отдано больше голосов в процентном соотношении — 52% (32951) против 44% в Москве (19387).

Кроме того, в Нижнем Новгороде лидирует Валерий Чкалов (24904), в Чебоксарах — Андриян Николаев (14053), в Санкт-Петербурге — Петр I Великий (17629), в Омске — Дмитрий Карбышев (15172), в Калининграде — Иммануил Кант (17753), ненамного опережающий императрицу Елизавету Петровну (15942).

В Уфе на первом месте находится башкирский писатель Мустай Карим (46098). Голосование в республике проходит со скандалом — общественники, деятели культуры и науки подготовили письмо, в котором выступили против переименования аэропорта, ссылаясь на то, что в честь Карима названо достаточно объектов в регионе.

В Казани абсолютный фаворит — Габдулла Тукай (46187), в два раза опережающий Андрея Туполева (19874). Ранее сам президент Республики Татарстан Рустам Минниханов призвал голосовать за писателя на своей страницы в соцсетях.

Добавим, часть аэропортов не примет участие в голосовании и сохранит прежние названия. Так, в конце октября общественная палата РФ исключила Пермь из участников конкурса, так как в регионе уже проходило голосование по выбору названия для аэропорта. Аналогичная ситуация в Саратове. В мае по распоряжению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева аэропорту было официально присвоено имя Юрия Гагарина.

Напомним, результаты голосования в конкурсе «Великие имена России» будут подведены 5 декабря.