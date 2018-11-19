Радий Хабиров попросил, чтобы его добавили в общие чаты для чиновников в мессенджерах

Врио главы Бакширии Радий Хабиров попросил, чтобы его включили в общие чаты для чиновников в мессенджерах.

На оперативном совещании в правительстве РБ Хабиров уточнил у подчиненных, существуют ли оперативное взаимодействие на случай чрезвычайных ситуаций в отраслевых чатах в WhatsApp и Telegram, где находятся главы разных ведомств. Получив утвердительный ответ, он попросил, чтобы его добавили во все чаты.

«Вы меня включите, я домой приду – посмотрю, что у вас там происходит, что за участники. Пусть уведомления приходят, я потерплю. Мы живем в современном мире. Научитесь работать оперативно», — обратился Хабиров к членам правительства.

Напомним, сегодня на совещании Радий Хабиров выразил недовольство по поводу работы Башгидрометцентра из-за несвоевременных предупреждений о погодных явлениях.