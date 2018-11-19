Неизвестные взломали страницу мэрии Уфы в соцсети

Официальная страницы администрации Уфы в социальной сети «Вконтакте» была взломана в воскресенье, 18 ноября.

Название группы «Город Уфа» было переименовано в «Город реперов». Шутку связывают с тем, что представители этого жанра, популярные сейчас у молодежи, являются уроженцами Уфы. Среди них — Face, Morgenshtern и Thomas Mraz. Кроме того, пользователи писали, что стали получать от сообщества приглашение присоединиться к серверам любителей «Майнкрафта».

В мэрии Уфы подтвердили факт взлома, добавив, что неизвестные получили доступ к странице одного из администраторов сообщества, пишет ProUfu.ru.

В полицию администрация города обращаться не стала. В настоящее время группа «Город Уфа» функционирует в штатном режиме.

Напомним, в конце прошлой недели ФАС сообщила о хакерской атаке на служебные пароли.