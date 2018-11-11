Башкирская неделя: Хабиров негодует, отставка замглавы МВД РБ и отказ от выборов муфтия

События недели Башкортостана: новый мэр Уфы, лейбл Элвина Грея и продолжение истории с «наркододжем»

На прошедшей неделе активно работали как врио главы РБ Радий Хабиров, так и новый мэр Уфы Ульфат Мустафин, который тоже показал себя бескомпромиссным чиновником. Хабиров отчитал подчиненных за многолетнее строительство моста, а Мустафин запретил использовать определенные слова. Выборы муфтия республики могут перенести из-за прихода нового главы и смены фаворитов. Тем временем скандал с изнасилованием в отделе полиции довел до отставки замглавы МВД Башкирии. Троим подозреваемым были предъявлены обвинения. Появились и подробности о деле с задержанным под Казанью пикапом Dodge, перевозившим в Башкирию крупную партию наркотиков. Уфимский певец Элвин Грей объявил, что запишется башкиром во время ближайшей переписи населения. ФК «Уфа» временно заменил Томарова. Его пост занял Кириченко. Подробнее в обзоре «Реального времени».

Хабиров: Уфа — грязный город



На этой неделе врио главы Башкирии Радий Хабиров продолжил исполнять роль сурового начальника, наводящего порядок на новой территории. Он по-хозяйски призвал коммунальщиков готовиться к суровой зиме и пообещал восстановить в Уфе заброшенный фонтан. Руководитель республики отчитал чиновников за мост в деревню, который строится уже семь лет.

Хабиров также призвал уфимских коммунальщиков сосредоточиться на уборке улиц. По его словам, столица Башкирии является красивым, но «необыкновенно грязным городом».

При всем недовольстве «башлыка» местными чиновниками он может забрать в свою команду главу Советского района Уфы Урала Кильсенбаева.

Избранный на прошлой неделе мэр Ульфат Мустафин уже отчитал подчиненных, распорядившись не использовать такие слова, как «около», «вокруг» и «ориентировочно». Фото ufacity.info



«Около» мэра

В самой администрации Уфы наблюдается схожий тренд. Избранный на прошлой неделе мэр Ульфат Мустафин, работавший ранее в структурах «Газпрома», уже отчитал подчиненных, распорядившись не использовать такие слова, как «около», «вокруг» и «ориентировочно». Новость оказалась настолько нетипичной, что попала даже в выпуск передачи «Вечерний Ургант».

Одновременно Мустафин рассказал о введении в башкирской столице системы «Инцидент», которая действовала в Красногорске, когда им руководил Хабиров. Это нововведение будет своевременно реагировать на обращения граждан в соцсетях.

Тем временем прокуратура запретила мэрии строить новое кладбище в черте города. Эта новость огорчила многих горожан, поскольку два погоста в Уфе уже законсервированы.

Выборы муфтия отложили?

Выборы муфтия Башкирии, назначенные на 21 ноября, вероятнее всего, перенесут. Как стало известно «Реальному времени», 14 ноября пройдет внеочередной пленум ДУМ РБ. На нем будет обсуждаться перенос выборов на следующий год.

Связано это с неожиданной для ДУМ РБ сменой руководства республики. До отставки Рустэма Хамитова сложилась одна пара фаворитов и формировался тандем Газизов — Арсланов. Однако после прихода Хабирова власти республики сделали ставку на других участников. Для того чтобы разобраться в переменившихся потоках ветра, в Духовном управлении могут взять тайм-аут.

14 ноября пройдет внеочередной пленум ДУМ РБ. На нем будет обсуждаться перенос выборов на следующий год. Фото Тимура Рахматуллина

Башкиро-татарская Black Star

На пресс-конференции в Казани певец из Уфы Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, рассказал о запуске собственного лейбла. Он объявил, что на концертах нового тура можно будет услышать и других артистов, выступающих под общим брендом.

Кроме того, башкиро-татарский певец рассказал о скандале с Гузель Уразовой и обещал записаться башкиром во время ближайшей переписи населения.

Скандал привел к отставкам

Скандал с изнасилованием подчиненной в отделе полиции в Уфе получил ожидаемое продолжение. Отец пострадавшей девушки-дознавателя на суде попал в больницу в предынфарктном состоянии. По слухам, он занимает должность замруководителя республиканского управления Росгвардии.

Следком предъявил обвинение в изнасиловании троим фигурантам дела. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех обвиняемых. При этом один из них потребовал проверки на «детекторе лжи».

Тем временем появляются подробности произошедшего. СМИ рассказали, что изнасилованная девушка была пьяна и ничего не помнит. Кроме того, журналисты обнаружили уже третью женщину, участвовавшую в застолье. По некоторым данным, начальника одного из обвиняемых теперь проверяют на взятки.

Событие впервые прокомментировал Радий Хабиров. Однако он лишь коснулся этой темы, призвав поддержать остальных полицейских и прекратить их травлю. На фоне скандала президент России Владимир Путин отправил в отставку замглавы МВД по РБ Виктора Михайлова.

Кроме того, с начала ноября в Башкирии покончили с собой двое сотрудников МВД.

Всего по делу привлекаются 18 человек, включая курьеров и «кладовщиков» незаконного товара, изъято 950 кг наркотиков и 1200 кг химических реактивов для подпольного производства. Фото МВД РФ

Уфимский наркотранзит

«Реальное время» выяснило подробности дела о задержанном под Казанью Dodge Ram, который вез наркотики из Москвы в Уфу. Этот инцидент вывел расследование на наркокартель, работавший в 20 регионах России. Всего по делу привлекаются 18 человек, включая курьеров и «кладовщиков» незаконного товара, изъято 950 кг наркотиков и 1200 кг химических реактивов для подпольного производства. При этом в Башкирии членов преступной группы не обнаружили.

Дороги за 6 млрд



Прошедшая неделя стала знаковой и для первого замруководителя АО «Башкиравтодор» Андрея Пролипото, которого совет директоров компании назначил новым гендиректором холдинга. Также стало известно, что компания выиграла тендеры на содержание дорог в 51 районе республики. Общая стоимость контрактов составит 6,07 млрд рублей.

Футбольные замены



Основной спортивной новостью Башкирии стал уход главного тренера ФК «Уфа» Сергея Томарова после домашнего проигрыша «горожан» самарским «Крыльям Советов» — не самому опасному сопернику. Официальную новость пресс-службы клуба о смене тренера СМИ восприняли как уход Томарова. Однако в клубе утверждают, что Дмитрий Кириченко лишь на время займет пост, а Томаров вернется после отпуска.

Кроме того, клуб представил собственный талисман. Маскотом «Уфы» стала пчела. Имя ей еще не подобрали.