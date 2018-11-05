Отец девушки-дознавателя, которую изнасиловали полицейские в Уфе, находится в предынфарктном состоянии

Отец 23-летней дознавательницы, которую изнасиловали полицейские в Уфе, находится в предынфарктном состоянии.

Мужчине стало плохо в день суда, после чего медики выдали ему направление к кардиологу и психологу, передает telegram-канал Mash. Стоит отметить, что он является замначальника регионального управления Росгвардии.

Ранее на здоровье пожаловался один из обвиняемых полицейских — в СИЗО он сообщил о боли в сердце. Однако дежурный врач отказал в госпитализации в связи с тем, что проблем со здоровьем у него не нашли.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Позже они были арестованы.