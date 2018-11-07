Власти Уфы создают систему для своевременного реагирования на обращения граждан в сосцетях

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин заявил о разработке системы «Инцидент», которая будет своевременно реагировать на обращения граждан в соцсетях. Об этом он сказал на оперативном совещании в мэрии.

По словам Мустафина, через соцсети люди смогут «сообщать о волнующих проблемах, связанных с городским благоустройством, содержанием домов, дворов, состоянием общественного транспорта».

«Наша с вами задача вовремя реагировать на проблемы и направлять информацию в органы местного самоуправления для принятия мер по их устранению», — цитирует градоначальника издание «Общественная электронная газета».

Для информирования чиновников завтра планируется проведение семинара, на котором принципы работы озвучит председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов. Также на совещании возможно присутствие врио главы РБ Радия Хабирова.

Напомним, ранее Хабиров поручил всем чиновникам в Башкирии зарегистрироваться в соцсетях.