Фигурант дела об изнасиловании в Уфе запросил допрос на полиграфе

Бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук ходатайствует о допросе на полиграфе по делу о групповом изнасиловании коллеги-дознавателя.



«Ходатайство было заявлено о том, чтобы провели (допрос с использованием – прим.ред.) полиграфа как потерпевшей, так и моего подзащитного Яромчука. Потерпевшая, по нашим сведениям, отказывается от прохождения полиграфа», — заявила в эфире «Россия-1» адвокат Яромчука.

Ранее Следственный комитет Башкирии предъявил обвинение трем бывшим полицейским, в том числе Яромчуку, по факту группового изнасилования. Согласно судебно-медицинской экспертизе, на теле потерпевшей имеются телесные повреждения, характерные для данных преступлений. В настоящее время проводится ряд других исследований.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Ранее Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.

