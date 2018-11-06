Радий Хабиров призвал коммунальщиков подготовиться к холодной зиме в Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров обратился к коммунальным службам с просьбой основательно подготовиться к зимнему периоду. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве РБ.

Глава республики отметил, что регион находится на пороге зимы, и неизвестно, какой будет погода. Он призвал коммунальщиков готовиться «к самым тяжелым условиям».

«Когда наступит зима, и мы начнем задыхаться в снегу, чтобы я не слышал, что техники нет», — подчеркнул Хабиров.

Напомним, ранее Радий Хабиров отчитал министра экологии Башкирии из-за ситуации с карьерами.