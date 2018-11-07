«Башкиравтодор» получит контракты на содержание дорог в Башкирии на 6 млрд рублей

АО «Башкиравтодор» стало победителем 14 аукционов на содержание дорог в 51 районе РБ. Общая стоимость контрактов составит 6,07 млрд рублей.

Компания стала единственным участником аукционов, передает «Коммерсантъ».

Срок действия контрактов — до 30 сентября 2020 года. Цена каждого из них варьируется от 319,34 млн руб. до 530,14 млн руб.

Работы финансируются из бюджета республики. В обязанностях подрядчика очистка дорожного полотна, в том числе от снега и льда, устранение дефектов и разрушений, периодический весенний осмотр мостов и водопропускных труб, содержание в чистоте остановок, замена дорожных знаков, обновление разметки, обеспечение бесперебойной работы светофоров.

Это вторая попытка ГКУ найти подрядчиков на содержание дорог в районах. Итоги предыдущего аукциона управление планировало подвести 19 октября, но было вынуждено досрочно завершить торги из-за отсутствия заявок.