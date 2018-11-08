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Генеральным директором «Башкиравтодора» назначен Андрей Пролипото

09:23, 08.11.2018

Совет директоров АО «Башкиравтодор» назначил Андрея Пролипото генеральным директором холдинга.

Ранее Пролипото занимал должность первого заместителя руководителя компании. Стоит отметить, что с 1994 года он трудился в «Башкиравтодоре», начиная с работы дорожного мастера. Позже становился начальником участка, начальником отдела контроля качества и приемки работ, заместителем и первым заместителем генерального директора холдинга.

Напомним, ранее АО «Башкиравтодор» стало победителем 14 аукционов на содержание дорог в 51 районе РБ. Общая стоимость контрактов составит 6,07 млрд рублей.

Бизнес Башкортостан
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