Генеральным директором «Башкиравтодора» назначен Андрей Пролипото
Совет директоров АО «Башкиравтодор» назначил Андрея Пролипото генеральным директором холдинга.
Ранее Пролипото занимал должность первого заместителя руководителя компании. Стоит отметить, что с 1994 года он трудился в «Башкиравтодоре», начиная с работы дорожного мастера. Позже становился начальником участка, начальником отдела контроля качества и приемки работ, заместителем и первым заместителем генерального директора холдинга.
Напомним, ранее АО «Башкиравтодор» стало победителем 14 аукционов на содержание дорог в 51 районе РБ. Общая стоимость контрактов составит 6,07 млрд рублей.Бизнес Башкортостан
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