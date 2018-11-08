В администрацию Радия Хабирова может перейти глава Советского района Уфы
Глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев может быть назначен замруководителя администрации главы Башкирии по вопросам взаимодействия со СМИ, политическими партиями, конфессиями и проведениями выборов.
В конце октября он уволился по собственному желанию после выхода из отпуска, сообщает «Коммерсантъ». С 2014 года на должности находился Максим Михайлов.
Напомним, администрацию Радия Хабирова возглавил депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым