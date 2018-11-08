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В администрацию Радия Хабирова может перейти глава Советского района Уфы

22:34, 08.11.2018

Глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев может быть назначен замруководителя администрации главы Башкирии по вопросам взаимодействия со СМИ, политическими партиями, конфессиями и проведениями выборов.

В конце октября он уволился по собственному желанию после выхода из отпуска, сообщает «Коммерсантъ». С 2014 года на должности находился Максим Михайлов.

Напомним, администрацию Радия Хабирова возглавил депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин.

ОбществоВласть Башкортостан
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