В администрацию Радия Хабирова может перейти глава Советского района Уфы

Глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев может быть назначен замруководителя администрации главы Башкирии по вопросам взаимодействия со СМИ, политическими партиями, конфессиями и проведениями выборов.



В конце октября он уволился по собственному желанию после выхода из отпуска, сообщает «Коммерсантъ». С 2014 года на должности находился Максим Михайлов.

Напомним, администрацию Радия Хабирова возглавил депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин.

