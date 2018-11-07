Кириченко сменил Томарова на посту главного тренера «Уфы»

В футбольном клубе «Уфа» произошла отставка главного тренера. Сергей Томаров покинул этот пост. На его место исполняющим обязанности назначен Дмитрий Кириченко, сообщает пресс-служба уфимской команды.

Ранее Кириченко входил в тренерский штаб уфимцев, в «Уфе» Дмитрий Сергеевич появился этим летом и отвечал за работу с нападающими команды.

Сегодня Дмитрий Кириченко вывел команду на плановую тренировку.

Ранее отдельные СМИ предполагали, что наставником «горожан» может стать Сергей Юран, сейчас являющийся тренером в ФК «Зоркий» (Красногорск), выступающем во втором дивизионе.

ФК «Уфа» в ближайшее воскресенье, 11 ноября, примет на своем поле московский «Спартак».

