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Кириченко сменил Томарова на посту главного тренера «Уфы»

13:07, 07.11.2018
Кириченко сменил Томарова на посту главного тренера «Уфы»
Фото: www.fcufa.pro

В футбольном клубе «Уфа» произошла отставка главного тренера. Сергей Томаров покинул этот пост. На его место исполняющим обязанности назначен Дмитрий Кириченко, сообщает пресс-служба уфимской команды.

Ранее Кириченко входил в тренерский штаб уфимцев, в «Уфе» Дмитрий Сергеевич появился этим летом и отвечал за работу с нападающими команды.

Сегодня Дмитрий Кириченко вывел команду на плановую тренировку.

Ранее отдельные СМИ предполагали, что наставником «горожан» может стать Сергей Юран, сейчас являющийся тренером в ФК «Зоркий» (Красногорск), выступающем во втором дивизионе.

ФК «Уфа» в ближайшее воскресенье, 11 ноября, примет на своем поле московский «Спартак».

СпортФутбол Башкортостан
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