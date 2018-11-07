Иван Ургант высмеял «запретные слова» для чиновников мэрии Уфы

Ведущий Первого канала Иван Ургант в своей программе высмеял «запретные слова», который накануне ввел для чиновников администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин.

Слова, которыми отныне запрещено пользоваться госслужащим, — «около», «вокруг» и «ориентировочно». Ургант отметил, что сейчас сотрудникам мэрии нельзя будет исполнять «любимую их песню группы Каста «Вокруг шум».

«Не будем ходить вокруг да около этой новости. Теперь фраза «ориентировочно достроим в этом году» в Уфе будет звучать как «точно достроим эту школу к 2310 году», — сказал телеведущий.

Напомним, ранее хоккеисты казанского «Ак Барса» в программе «Вечерний Ургант» признались, что варили кашу в Кубке Гагарина.