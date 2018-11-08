Следком предъявил обвинение в групповом изнасиловании трем экс-полицейским в Уфе

Следственный комитет Башкирии предъявил обвинение трем бывшим полицейским по факту группового изнасилования дознавателя в Уфе.

В республиканском Следкоме отметили, что экс-правоохранители «совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера группой лиц» в отношении 23-летней девушки. Судебно-медицинская экспертиза установила, что на теле потерпевшей имеются телесные повреждения, характерные для данных преступлений.

В настоящее время проводится ряд других исследований, направленных на обнаружение и фиксацию биологических следов.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Ранее Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.