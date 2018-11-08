Радий Хабиров назвал Уфу красивым и «необыкновенно грязным городом»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил коммунальщикам плотно заняться вопросом уборки улиц Уфы. Об этом он заявил на совещании в городской администрации.

По словам Хабирова, Уфа производит впечатление красивого, но в тоже время «необыкновенно грязного города».

«Приходится каждый день ездить по проспекту Салавата Юлаева, а там слой грязи в 10 сантиметров вдоль отбойника. Вспоминается, как-то проезжал Чишмы осенью, когда на сахарный завод завозили свеклу с полей. И вот в Уфе такая же грязь на дорогах. На улицах грязь собирается у бордюров, как подсохнет — по городу летает пыль. Так что первое впечатление — надо заняться чистотой», — приводит слова Хабирова «Башинформ».

Также руководитель Башкирии в качестве примера привел Москву, в частности, Кутузовский проспект, по которому, как подчеркнул он, «хоть в белых носках ходи».

Напомним, ранее Радий Хабиров отчитал башкирских чиновников за строительство моста в деревне, которое длится семь лет.