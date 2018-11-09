«Жалить как пчела». «Уфа» представила талисман команды и кормила «Спартаком» на пресс-завтраке

«Горожане» готовы к переменам не только на тренерской скамье

Футбольный клуб «Уфа», с первых шагов показавший, что он может удивлять, начинает еще один новый этап своей жизни. Поворот, на этот раз не такой уж крутой, и он вполне прогнозировался, учитывая выступления команды сразу на трех фронтах в начале текущего футбольного сезона. Горячая тема последних дней — отставка Сергея Томарова. На следующий день после этого решения и. о. главного тренера Дмитрий Кириченко был официально поздравлен с этой должностью от имени СМИ и болельщиков. А накануне в Уфе провели пресс-завтрак с представителями клуба, который плавно перетек к представлению нового талисмана (маскота) ФК «Уфа». Подробнее — в материале «Реального времени».

«Спартак» на завтрак

Вчера, после отставки Сергея Томарова и назначения Дмитрия Кириченко, «горожане» провели встречу со СМИ и фанатским сектором в формате «три в одном». Первой частью стал так называемый пресс-завтрак с футболистами и новым тренером. Попробовав угощения, журналисты принялись выпытывать у вышеназванных тайны. В частности, самый актуальный и первый на очереди вопрос — как обыграть московский «Спартак».

К слову, это уже на его же поле сделали «горцы» из «Ахмата», «ростовские комбайнеры», «оружейники» Тулы и уральские «шмели». В гостях в текущем чемпионате РПЛ «народная команда» еще не проигрывала — это ее одно из немногих светлых пятен. Почему бы «революционной» «Уфе» не нарушить и эту серию, став в данном деле пионером? Тем более, что имеет место быть интересное «дежавю». Два с половиной года назад в мае Евгений Перевертало попросил об отставке, и тогда на решающий бой «Уфу» вывел и. о. главного тренера Сергей Томаров. Уфимцы выиграли у команды Аленичева — 3:1. Ныне уже Томаров покинул пост и теперь уже Кириченко нужно побеждать «Спартак». Как говорится, «красно-белые» — уфимский клиент. А сам новый тренер открыл журналистам некоторые детали, связанные с отставкой Томарова.

«Томаров» ничем не хочет заниматься до Нового года

— Он периодически подходил и обозначал то, что нет результата, — объяснил Дмитрий Сергеевич. — Конечно, это достаточно тяжелая ноша. Мы еще долго общались с ним после его ухода. Даже просто посмотрев на него в эти дни — вчера и сегодня, становится ясно, что с него спала какая-то ноша, груз. Это действительно очень большое давление и его нужно научиться выдерживать. Сергей сам сказал, что до Нового года не хочет ничем заниматься, ему надо отдохнуть, — сказал нам Кириченко.



Дмитрий Кириченко не только проанализировал произошедшее в эти дни, но и пытался спрогнозировать концовку недели, которую венчает домашняя игра против «Спартака»



— Мы попрощались с Сергеем Александровичем Томаровым тепло. Он уже давно в «Уфе» — прошел с нами от низов, до верхов. Конечно, тяжело было всем на душе, что он уходит. Но в современном мире это нормально, тренеры приходят и уходят, мы, как профессионалы, все это понимаем. Мы пожелали ему удачи, он в свою очередь, — пожелал ее нам, — добавил один из ключевых защитников «горожан» Денис Тумасян.

Далее Дмитрий Кириченко не только продолжил анализировать произошедшее в эти дни, но и пытался спрогнозировать концовку недели, которую венчает домашняя игра против «Спартака».

— У нас вполне здоровая атмосфера и в клубе и в команде — с этим как раз проблем нет. Да, нет результата, но все достаточно адекватно понимают, что происходит, и все готовы биться и бороться за результат. А то, что «Спартак» перед нами играет в Лиге Европы, это, да, какой-то плюс, ведь сами были в таком положении. Но для меня «Спартак» — такая команда, что они могут и выдать успешный матч, когда от них этого никто не ждет, и достаточно часто проваливают игры, когда по всем раскладам должны были победить. В любом случае, мы готовимся, анализируем, а как у нас сложится игра с ними в это воскресенье, никому не известно.

— Встреча со «Спартаком» уже давно не является для меня какой-то принципиальной. Это уже пройденный этап для меня. Нападающего оценивают голами, и семь голов остаются для меня целью. Забью больше — значит будет еще лучше, — пояснил экс-спартаковец Вячеслав Кротов, пообещавший перед сезоном забить именно такое количество мячей соперникам.

Вячеслав Кротов: «Нападающего оценивают голами, и семь голов остюется для меня целью»



Конечно, в Уфу 11 ноября приедут не «мальчики для битья», но и не футбольные боги. Новый наставник «горожан» рассказал о вариантах в достижении желаемого.



— Радует то, что у нас очень много голевых моментов. Каждого тренера как раз, наверное, должно беспокоить, что команда играет и не создает этих моментов. Те возможности, что у нас были с «Рубином», в последней игре с Самарой, трудно объяснить, почему не забили. По качеству игры, еще раз повторю, что говорил накануне, мы должны были брать намного больше очков, чем взяли. Да, наверное, здесь есть отсутствие какой то удачи, везения. Но она любит сильных, и она приходит к тому, кто на сто процентов сделал, что от него зависит. Значит, в какой-то мере мы не доработали. Моя философия — нужно плясать от печки и от того наличия футболистов, которые есть в составе. В моей голове уже на 90 процентов есть состав, который выйдет на игру со «Спартаком», но назвать его вам не могу.



Лучший «горожанин» получит гранд-приз под Новый год



Второй частью мероприятия стала презентация, скажем так, стимулирующего момента. Спонсорами уфимского клуба была представлена премия «Футболист года ФК «Уфа», учрежденная совместно с клубом. Приз представляет собой хрустальную планшетку и инкрустацией эмблемы «Уфы». Лучший игрок команды будет определен с помощью онлайн голосования, которое пройдет в декабре — самого достойного смогут выбрать болельщики.

Приз оказался ближе всех в защитнику «горожан» Дмитрию Живоглядову, присутствующему на пресс-завтраке, и он не упустил шанса приставить к стеклянной стенке награды фото себя любимого, которое было предназначено для автографов. Посмотрим, кто получит подарок на Новый год.



Безымянная пчела, или начало сладкой жизни?



И наконец, десерт. То о чем говорили 5 лет (не считая ФНЛ-ного периода) болельщики и общественность, случилось. Под энергичную музыку в двери пресс-центра на стадион «Нефтяник» ворвалась крупная пчела, похожая на Бэтмена. Именно она (или он — пол не определен пока) стала официальным талисманом команды. Что можно сказать? Ну, символично — Башкирия, мед. Пчелки работают, чтобы на выходе получить сладкий продукт. Так что и тут стимул есть. А уж ужалить кого или «пожужжать интригой на публику» — это у ФК «Уфа», как говорится, и медом не корми.

Пчелиный продукт был разыгран среди представителей СМИ и «Женского сектора» с помощью карточек, помещенных в лототрон



В завершении были разыграны баночки меда — подарок от талисмана. Имя пчеле, кстати, еще не придумали, оно будет также определено «гласом народа». Так вот, пчелиный продукт был разыгран среди представителей СМИ и «Женского сектора» с помощью карточек, помещенных в лототрон. В акции приняли участие уже упомянутые игроки «Уфы» Дмитрий Живоглядов, Денис Тумасян, Вячеслав Кротов, а также старожил команды Азамат Засеев и ньюсмейкер казахских СМИ и поклонников — Еркебулан Сейдахмет. Еркош, кстати, заметил, «не верьте слухам, что меня сватают в казахстанские топ-клубы, я — в «Уфе» и хочу с ней расти и расти».

Заметим, что рука «души команды» Азамата Засеева, сияющего и тут оптимистичной улыбкой, выбрала двух творческих личностей. Один бочонок меда достался лидеру «Женского сектора» Катрине-Каргугас Душанбаевой (знакомство с неординарной девушкой, мечтающей о кино, состоялось в «Реальном времени»), а второй — автору достаточно душевного интервью с Азаматом весной текущего года на страницах «Реального времени». Наверное, это судьба...…

Новый вожак «пчелиной стаи» Дмитрий Кириченко сказал на прощание:

— Я хотел бы пригласить болельщиков, чтобы они поддержали команду. Потому что в тяжелые времена мы все должны быть вместе! Приходите на футбол, мы выложимся, сделаем все, чтобы победить «Спартак»!

А яркая героиня клипа «Салават, не отставай» Алена Гаврюшина выронила свой бочонок меда, когда одевалась домой. Тот разбился вдребезги об пол пресс-центра, словно бутылка шампанского о борт корабля, отправляющегося в новое приключение.

