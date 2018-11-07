СМИ: в деле об изнасиловании дознавателя полицейскими в Уфе появилась третья женщина

В деле о групповом изнасиловании девушки-дознавателя полицейскими в Уфе появилась третья женщина.

Как пишет «Комсомольская правда — Уфа» со ссылкой на адвоката одного из подозреваемых Асляма Халикова, во время инцидента в рабочем кабинете находились три девушки.

«Там было три женщины. И это, в моих представлениях, исключает нападение. Совместные корпоративы есть везде, абсолютно в каждой организации», — отметил Халиков.

По его словам, в настоящее время нужен тщательный анализ показаний потерпевшей и результатов судмедэкспертизы, так как «доказательства обвинения весьма неоднозначные».

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Позже они были арестованы.

Ранее сообщалось, что отец девушки-дознавателя находится в предынфарктном состоянии.

