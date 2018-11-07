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В Башкирии с начала ноября зафиксирован второй случай суицида среди полицейских

15:27, 07.11.2018
В Башкирии с начала ноября зафиксирован второй случай суицида среди полицейских
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Башкирии с начала ноября зафиксировано два случая суицида среди полицейских.

По информации ИА «Башинформ», в прошедшие выходные совершил самоубийство дознаватель отдела МВД по Учалинскому району. Второй случай произошел накануне — свел счеты с жизнью сотрудник полиции из отдела МВД по Кушнаренковскому району.

По данным фактам проводится проверка, устанавливаются причины совершения данных поступков.

Напомним, в октябре в Набережных Челнах нашли тело повешенного участкового полиции.

Общество Башкортостан
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