Изнасилованная в Уфе девушка-дознаватель была пьяна – СМИ

Девушка-дознаватель уфимской полиции, заявившая, что ее изнасиловали трое высокопоставленных полицейских, в момент инцидента была в состоянии алкогольного опьянения.

«Проведена первичная экспертиза: девушка в ночь событий была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она не может вспомнить подробности случившегося. Также эксперты сообщают, что синяки на теле потерпевшей носят не насильственный характер», — передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в следственных органах Башкирии.

По предварительным данным, между девушкой и двумя полицейскими в эту ночь был интим, при этом одного из трех арестованных полицейских в здании полиции в этот момент не было

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Позже они были арестованы.

Ранее сообщалось, что отец девушки-дознавателя находится в предынфарктном состоянии.