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Прокуратура запретила мэрии Уфы строить новое кладбище вблизи города

19:38, 06.11.2018
Прокуратура запретила мэрии Уфы строить новое кладбище вблизи города
Фото: pixabay.com

Прокуратура Уфы провела проверку по коллективной жалобе местных жителей на действия горадминистрации, запланировавшей размещение кладбища вблизи города.

Ранее муниципалитет заключил контракт на проектирование и проведение инженерных работ рядом с селом Жилино под Уфой для возведения кладбища. Как пояснили в региональной прокуратуре, участок расположен на болотистой местности, на которой производились мелиоративные работы, что, в соответствии с законодательством, не позволяет размещение подобных объектов.

Кроме того, заказчик строительства не получил положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы на создание новых мест погребения. Также в ведомстве подчеркнули, что размещение кладбища на указанной территории было невозможно, поскольку она относится к рекреационной зоне.

В итоге прокуратура города внесла в адрес главы администрации Уфы представление, в котором потребовала запретить проведение всех работ на территории рядом с селом.

Напомним, ранее стало известно, что новый погребальный комплекс на границе Казани и Пестречинского района Татарстана начнет функционировать уже в 2019 году. Проект комплекса предполагает организацию 148,5 тысяч мест захоронения. Отмечается, что кладбище сможет прослужить около полувека.

Общество Башкортостан
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