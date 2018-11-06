Прокуратура запретила мэрии Уфы строить новое кладбище вблизи города

Прокуратура Уфы провела проверку по коллективной жалобе местных жителей на действия горадминистрации, запланировавшей размещение кладбища вблизи города.

Ранее муниципалитет заключил контракт на проектирование и проведение инженерных работ рядом с селом Жилино под Уфой для возведения кладбища. Как пояснили в региональной прокуратуре, участок расположен на болотистой местности, на которой производились мелиоративные работы, что, в соответствии с законодательством, не позволяет размещение подобных объектов.

Кроме того, заказчик строительства не получил положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы на создание новых мест погребения. Также в ведомстве подчеркнули, что размещение кладбища на указанной территории было невозможно, поскольку она относится к рекреационной зоне.

В итоге прокуратура города внесла в адрес главы администрации Уфы представление, в котором потребовала запретить проведение всех работ на территории рядом с селом.

Напомним, ранее стало известно, что новый погребальный комплекс на границе Казани и Пестречинского района Татарстана начнет функционировать уже в 2019 году. Проект комплекса предполагает организацию 148,5 тысяч мест захоронения. Отмечается, что кладбище сможет прослужить около полувека.