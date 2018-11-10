Радий Хабиров впервые коснулся истории с изнасилованием полицейскими своей коллеги

Врио главы Башкирии Радий Хабиров впервые коснулся скандала с изнасилованием тремя полицейскими начальниками 23-летней девушки-дознавателя, произошедшим в Уфе. Руководитель республики подчеркнул, что эта история не должна дискредитировать всю структуру МВД и призвал закончить травлю.

«У них сегодня — профессиональный праздник, но лица не радостные, что там говорить. После того, как несколько их «коллег» прогремели на всю страну — каких только проклятий в свой адрес они не услышали», — подписал Хабиров фото с полицейскими, опубликованное в Facebook.

Напомним, что похожий комментарий на прошлой неделе дал и спикер Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев.