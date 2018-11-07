Начальника одного из полицейских-насильников в Уфе проверяют на взятки — Mash

Силовики проверяют начальника одного из уфимских полицейских-насильников на предмет получения взятки.

По информации Telegram-канала Mash, покровитель обвиняемого — замначальника Управления по вопросам миграции Андрей Демерчян. Его подозревают в продаже разрешений на ВНЖ (вид на жительство). Заработал он на этом, по предварительным данным, где-то 20 миллионов рублей.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Позже они были арестованы.

Ранее сообщалось, что отец девушки-дознавателя находится в предынфарктном состоянии.