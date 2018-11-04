Мэр Уфы запретил подчиненным использовать слова «ориентировочно», «около» и «вокруг»

Новый глава администрации Уфы Ульфат Мустафин на первом оперативном совещании на этой должности потребовал от своих подчиненных выражаться конкретнее и избегать «размытости» в вопросе сроков.

«На кого ориентируемся, что это? Слово «ориентировочно» мне непонятно» — заявил Мустафин.



Он также потребовал всегда устанавливать подрядчикам четкие сроки, чтобы точно знать, когда сдается объект.

«Слова «около, вокруг» давайте уберем вообще» — цитирует Мустафина Ufa Time.



Напомним, что замгендиректор по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Ульфат Мустафин стал сити-менеджером Уфы в конце октября. Кандидата поддержали 28 депутатов из 31.