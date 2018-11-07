Путин отправил в отставку генерала МВД Башкирии
Владимир Путин отстранил от должности генерала МВД Башкирии Виктора Михайлова. Информация приводится из официального указа президента России.
Михайлов занимал должность замминистра внутренних дел Башкирии, руководителя следственного управления республиканского МВД с июня 2011 года.
Напомним, накануне Путин освободил от должностей девять генералов МВД России и Следственного комитета, а также заместителя начальника кадровой службы МВД России и прокурора Новосибирской области.ОбществоВласть Башкортостан
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