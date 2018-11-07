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Путин отправил в отставку генерала МВД Башкирии

12:34, 07.11.2018
Путин отправил в отставку генерала МВД Башкирии
Фото: putin.kremlin.ru

Владимир Путин отстранил от должности генерала МВД Башкирии Виктора Михайлова. Информация приводится из официального указа президента России.

Михайлов занимал должность замминистра внутренних дел Башкирии, руководителя следственного управления республиканского МВД с июня 2011 года.

Напомним, накануне Путин освободил от должностей девять генералов МВД России и Следственного комитета, а также заместителя начальника кадровой службы МВД России и прокурора Новосибирской области.

ОбществоВласть Башкортостан
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