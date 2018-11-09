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Радий Хабиров пообещал восстановить заброшенный фонтан «Танцующие журавли» в Уфе

10:35, 09.11.2018
Радий Хабиров пообещал восстановить заброшенный фонтан «Танцующие журавли» в Уфе
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров остался недоволен состоянием фонтана «Танцующие журавли» в Уфе. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

По его словам, скульптура представляет собой «памятник человеческому разгильдяйству». Хабиров заверил пользователей, что фонтан в ближайшее время восстановят.

Добавим, в 2008 году на территории вокруг скульптуры началось строительство ресторана, стартовала реконструкция фонтана. В связи с различными обстоятельствами работы ведутся до сих пор.

Напомним, ранее Радий Хабиров назвал Уфу красивым и «необыкновенно грязным городом».

ОбществоВласть Башкортостан
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