Радий Хабиров пообещал восстановить заброшенный фонтан «Танцующие журавли» в Уфе
Врио главы Башкирии Радий Хабиров остался недоволен состоянием фонтана «Танцующие журавли» в Уфе. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.
По его словам, скульптура представляет собой «памятник человеческому разгильдяйству». Хабиров заверил пользователей, что фонтан в ближайшее время восстановят.
Добавим, в 2008 году на территории вокруг скульптуры началось строительство ресторана, стартовала реконструкция фонтана. В связи с различными обстоятельствами работы ведутся до сих пор.
Напомним, ранее Радий Хабиров назвал Уфу красивым и «необыкновенно грязным городом».ОбществоВласть Башкортостан
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