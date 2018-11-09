Радий Хабиров пообещал восстановить заброшенный фонтан «Танцующие журавли» в Уфе

Врио главы Башкирии Радий Хабиров остался недоволен состоянием фонтана «Танцующие журавли» в Уфе. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

По его словам, скульптура представляет собой «памятник человеческому разгильдяйству». Хабиров заверил пользователей, что фонтан в ближайшее время восстановят.

Добавим, в 2008 году на территории вокруг скульптуры началось строительство ресторана, стартовала реконструкция фонтана. В связи с различными обстоятельствами работы ведутся до сих пор.

Напомним, ранее Радий Хабиров назвал Уфу красивым и «необыкновенно грязным городом».