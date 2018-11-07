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Шамиль Газизов: «После отпуска Томаров продолжит работу в «Уфе»

13:27, 07.11.2018

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал отставку Томарова и заявил, что специалист продолжит работу в структуре клуба.

— Томаров хороший специалист. После отпуска он продолжит работу в системе клуба, — заявил Газизов «Башинформу».

Напомним, что сегодня футбольный клуб «Уфа» официально объявил о смене главного тренера.

Уфимцы в ближайшее воскресенье, 11 ноября, примут на своем поле московский «Спартак».

СпортФутбол Башкортостан
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