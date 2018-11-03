Скандалы недели: полицейское изнасилование в Уфе, закрытие «Кэшбери» и бизнес-наследство хозяина «Акибанка»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе в Башкирии прогремел скандал, вышедший на федеральный уровень: трех районных начальников полиции Уфы задержали по подозрению в жестоком изнасиловании их 23-летней коллеги. Также мощный резонанс вызвало внезапное закрытие инвестиционного сервиса «Кэшбери». Помимо этого, в Татарстане, как и во всей России, активно обсуждалось повышение цен на ряд социальных товаров, а также на топливо. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Секс-скандал в уфимской полиции

Очередной скандал с «оборотнями в погонах» разразился на этот раз в соседнем Башкортостане. Трех районных начальников полиции Уфы задержали по подозрению в жестоком изнасиловании их 23-летней коллеги. Все случилось по месту службы — в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. 23-летняя пострадавшая работала здесь дознавателем (по неофициальным данным, девушка — племянница высокопоставленного сотрудника Росгвардии по Башкирии).

Вечером ее вызвали к начальству под предлогом «рабочих вопросов». В кабинете у шефа еще сидели глава Кармаскалинского отдела полиции и инспектор управления по миграции Уфимского района. Мужчины устроили застолье и выпивали. По словам девушки, ее всю ночь удерживали против воли, избивали и насиловали. Утром она обратилась с заявлением в Следком.

Этот случай получил широкую огласку и уже несколько дней не сходит с федеральных новостных лент. Тем временем в местных СМИ уже задаются вопросом — должен ли глава республиканского МВД уйти в отставку на фоне такого удара по имиджу правоохранительной системы? Подробности произошедшего, а также мнения экспертов вы найдете в материале «Реального времени».

Эксперты предрекают рост цен и на другие виды мяса. Фото Максима Платонова



Что подорожает в Татарстане?

На уходящей неделе аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что следом за ростом розничных цен на хлеб планомерно повышаются цены на куриное мясо. Только за октябрь рост составил 6,8%, а с лета курица подорожала на 23%. Тенденция общая для всей России, а не только для Татарстана. Причины — производство продукции стало более затратным сразу по ряду пунктов, угроза птичьего гриппа и предстоящие праздники. Вместе с тем опрошенные нами эксперты предрекают рост цен и на другие виды мяса.

Помимо этого, Министерство сельского хозяйства России зафиксировало за год рост оптовых цен на сахар-песок — ситуацию взялась изучать антимонопольная служба. О росте цен также предупредили производители совсем не социального, но все-таки востребованного в стране товара — пивных напитков. Не стоит забывать и о том, что в сфере ЖКХ в 2019 году поднимут стоимость услуг аж два раза, а в целом по стране обещают повышение цен на почти все товары и услуги из-за того, что с 1 января налог на добавленную стоимость вырастет с 18 до 20%.

Еще одна болевая точка — цены на топливо. Дмитрию Медведеву не пришлось претворить в жизнь угрозы на введение заградительных пошлин на нефть: на этой неделе нефтяники согласились с требованиями правительства заморозить цены на топливо на уровне июня 2018 года. Договоренность должна действовать до конца марта 2019 года. Впрочем, эксперты уверены, что сдерживание цен может лечь новым бременем на плечи налогоплательщиков.

Казгордума увеличила расходы на чиновников, а в центре Казани на жилищные условия жалуется труженик тыла

В понедельник в ратуше состоялась 29-я сессия Казанской городской думы, на которой выяснилось, что бюджет столицы РТ увеличился на 339 млн рублей, однако половина этой суммы пойдет не на развитие спорта инвалидов, а на премии чиновникам. Во время заседания депутат Алексей Серов решил уточнить: «339 млн рублей — поступления в бюджет, из них 49%, это 166 миллионов, — на содержание исполкома. Это на что именно?»

В понедельник в ратуше состоялась 29-я сессия Казанской городской думы, на которой выяснилось, что бюджет столицы РТ увеличился на 339 млн рублей, однако половина этой суммы пойдет не на развитие спорта инвалидов, а на премии чиновникам. Фото kzn.ru



Как пояснил председатель Комитета экономического развития Артур Валиахметов, это расходы на текущий ремонт помещений исполкома, премирование работников за третий квартал 2018 года и повышение зарплаты. Возражений это объяснение ни у кого не вызвало. Подробности с прошедшей сессии Казгордумы вы найдете в репортаже «Реального времени».

В то же время еще один скандал, связанный с Казанью, попал на центральные каналы — это ситуация с тружеником тыла. Речь идет о 92-летней Бибинур Лутфуллиной, проживающей с дочерью-инвалидом на Хади Атласи в аварийном доме без водоснабжения и канализации.

Закрытие «Кэшбери», оправдательный приговор Дарьи Алякиной и супруга Мусина против АСВ

В четверг, 1 ноября, основатель инвестиционного сервиса «Кэшбери» Артур Варданян объявил о его закрытии, объяснив свое решение происками конкурентов. Вместе с тем компания с октября находится в центре внимания Центробанка, который даже нашел в ней признаки финансовой пирамиды с возможным ущербом для клиентов до 3 млрд рублей. Опрошенные «Реальным временем» эксперты, в очередной раз слушая про то, как люди пытаются поймать легкие деньги, вспоминают песню про дурака из фильма «Приключения Буратино» и констатируют, что пострадавшим инвесторам не стоит доверять обещаниям активизировавшихся юристов помочь вывести деньги, и ждут открытия уголовного дела.

В этот же день Верховный суд РТ принял решение по делу Лидии Мусиной и АСВ. Агентство через суд требует взыскать с супруги экс-банкира принадлежащее ей залоговое имущество в виде вклада в «Татфондбанке», которым она поручилась за 125-миллионный кредит мужа, взятый в его же собственном банке. Долг, с учетом процентов возросший до 151 млн рублей, Роберт Мусин возвращать не спешит, а Лидия Мусина настаивает на том, что никакого залога не было. Для того чтобы пролить свет на хитросплетения банковского законодательства, в суд был вызван специалист Нацбанка. Подробности — в нашем материале.

А в среду Вахитовский суд Казани вынес оправдательный приговор по делу экс-директора филиала страховой компании «Мегарусс-Д», ныне доцента кафедры ценных бумаг, биржевого дела и страхования КФУ Дарьи Алякиной. Она была признана невиновной в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи и прокуроры обвиняли Алякину в мошенничестве на 477 млн рублей, потерпевший работодатель требовал взыскать почти миллиард, однако суд постановил — признать невиновной, снять арест с имущества и вернуть 2 млн рублей залога.

Срок сдачи зоопарка переносят уже в пятый раз. Фото Антона Журавлева

Прощание Зиганшина с Мордовией, новые ЖК Казани и судьба зоопарка «Река Замбези»

На этой неделе выяснилось, что главного татарстанского строителя Равиля Зиганшина, построившего футбольный стадион «Мордовия Арена», аккуратно выставляют из Саранска из-за проекта стоимостью почти 2,5 млрд рублей. За полгода до сдачи стадиона его генеральный подрядчик «Татдорстрой», взявшийся одновременно «тянуть» и грандиозный гостиничный проект «Тавла» в рамках подготовки к проведению ЧМ по футболу — 2018, катастрофически отставал от графика и вынужден был передать половину закрепленных за ним объектов сменщику, приглашенному правительством Мордовии. Парадокс конфликта в том, что ПСО «Казань» само инвестировало в проект и строило «Тавлу» в расчете на продажу жилья после мундиаля, но, похоже, как выяснило «Реальное время», с разрывом отношений с местными властями Равиль Зиганшин теряет 1 млрд рублей собственных вложений.

К слову о строительстве: на этой неделе «Реальное время» подготовило обзор казанских новостроек. Как оказалось, пока «Ак Таш» готовит участок под две девятиэтажки рядом с Губкина, 30б, местные жители, недовольные близким соседством со стройкой, готовят претензии к публичным обсуждениям. Застройщик также рассчитывает на еще один участок по этой улице — у ЖК «МЧС» — под вторую очередь ЖК «Триумф». Здесь же будут еще минимум две новостройки. Напомним, что и удмуртский девелопер «КомосСтрой» надеется «посадить» здесь два дома на условиях завершения казанских долгостроев. На Четаева появится новый жилой комплекс выше 20 этажей от «Аркады», а «Унистрой» планирует очередной коттеджный поселок на Оренбургском тракте.

Также на днях в казанских СМИ появилась информация о том, что зоопарк «Река Замбези» не сдадут к обещанному сроку — IV кварталу 2018 года. Новая дата ввода в эксплуатацию — III квартал 2019-го. Срок сдачи зоопарка переносят уже в пятый раз. «Мы делаем, потом переделываем, затем переделываем снова и опять переделываем», — жалуются строители. Проектировщик впервые разрабатывал «жилье» для животных и не учел многих моментов, например высоту ступенек для бегемотов. Тем не менее стройка близится к завершению. «Реальное время» побывало в будущем сафари-парке и подготовило эксклюзивный репортаж.

«Акибанк» атакует

На уходящей неделе стало известно о том, что «Акибанк» предпринял серию атак на фирмы автодилерской группы «Гранд Авто», совладельцами которой до недавнего времени были его нынешний председатель правления Ильдар Галяутдинов и бывший менеджер Рустем Галимов.

Сейчас банк добивается банкротства трех юридических лиц группы, в общей сложности задолжавших ему более 178 млн рублей. Тем временем новый владелец фирм-должников начал кампанию по их переименованию — он дает им названия в честь планет Солнечной системы. В этой непростой ситуации разбиралось «Реальное время».

Вахитовский районный суд рассмотрел административное дело, возбужденное в отношении Дмитрия Егорова. Фото Юлии Косолапкиной

Арест активиста за картонные надгробия перед Госсоветом РТ и «кукла» для гвардейцев

Вахитовский районный суд рассмотрел административное дело, возбужденное в отношении Дмитрия Егорова. Суд признал его виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Именно так в полиции расценили протестную акцию 25 октября, когда перед зданием Госсовета РТ появились картонные надгробия, посвященные кончине независимой прессы, отечественной космонавтики, свободных выборов и других общественных институтов. Егорова приговорили к семи суткам административного ареста.

А в понедельник в Казани стартовал судебный процесс над раскаявшимися и уволенными офицерами из отдела полиции «Гвардейский». По версии следствия, замначальника следствия Ленар Галяув через посредника — замначальника угрозыска Даниила Гильванова — сначала получил взятку за переквалификацию дела об угоне, а потом соврал и взял с сестры обвиняемого сумму побольше, обещая условный срок. Всего в деле фигурируют 1 млн 30 тысяч рублей, причем половина суммы — липовыми банкнотами. «Реальное время» выясняло, чем закончилось дело угонщика и какое имущество арестовали у коррупционеров-полицейских.

Путин усомнился в целесообразности строительства ВСМ?

В пятницу в российских СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин на совещании 11 октября высказал сомнения в целесообразности строительства первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая должна связать Москву с Казанью. По информации «Ведомостей», речь идет о начальном участке, который должен связать Москву и Нижний Новгород. Глава государства распорядился еще раз обсудить проект ВСМ. Чуть позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил достоверность этой информации.

Также на этой неделе «Реальное время» проанализировало зимнее расписание аэропорта «Казань». Как оказалось, МАК по-прежнему уверенно смотрит в сторону Турции, которая внесла ощутимый вклад в рост пассажиропотока на международных линиях. Речь идет о росте почти на треть. Одновременно «Уральские авиалинии» немного сместили акцент в полетах из Казани, отдав приоритет вместо Европы Азии. Из внутренних рейсов активно развивается сибирское направление.

Депутаты горсовета Уфы определились с выбором градоначальника — им стал Ульфат Мустафин. Фото glavarb.ru

Башкирский блок

На уходящей неделе из Башкирии пришло сразу несколько новостей: новый глава республики активно набирает новых членов своей команды, которую пополнили еще три чиновника, в том числе и известный в медиатусовке Ростислав Мурзагулов (он займется «башкирским «Татмедиа»). О том, какие плюсы и минусы есть в кадровых решениях Радия Хабирова, что будет со СМИ в Башкирии и как политтехнологи оценивают возможный переход Рустэма Хамитова в «Башнефть», — разбиралось «Реальное время».

Вместе с тем с приходом к власти Радия Хабирова в Уфе начались не лучшие времена для нелегальных перевозчиков — борются с ними сейчас даже ценой неудобств для местных жителей. В транспортной реформе, которую затеял исполняющий обязанности главы Башкирии, он в пример ставит Казань, которая пришла к этому еще в 2007 году, хотя и не без поддержки правительства Татарстана и обстрела «краснобусов» злоумышленниками.

Помимо этого, возвращение Радия Хабирова в Уфу в качестве врио главы Башкортостана спутало карты в раскладе сил на предстоящих выборах председателя Духовного управления мусульман РБ, до которых осталось меньше месяца. Если изначально, по замыслу кураторов, руководителями муфтията рассматривалась связка «Агляметдин Газизов — Айнур Арсланов», то теперь — тандем «Нурмухамет Нигматуллин — Айнур Биргалин». Не исключено, что голосования, даже формального, может совсем не быть.

Также 29 октября депутаты горсовета Уфы определились с выбором градоначальника — им стал Ульфат Мустафин. 28 депутатов из 31 поддержали именно его кандидатуру. В свое время Мустафин работал с Радием Хабировым в администрации президента Башкирии. На тот момент республикой руководил Муртаза Рахимов, а Радий Хабиров возглавлял президентскую администрацию. Эксперты положительно оценивают кандидатуру замгендиректора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

Исполнявший последние 5 месяцев полномочия главы Ижевска Сергей Задорожный не будет работать с новым мэром Олегом Бекмеметьевым. Фото day.org.ru

Безработный бывший врио главы Ижевска и отставка первого зампреда правительства Марий Эл

На этой неделе первый зампред правительства Марий Эл Андрей Россошанский покинул пост, написав заявление по собственному желанию. Его отставка может развязать руки «маркеловской» группе в марийском правительстве. Между тем в кулуарах и на просторах интернета ходят самые разные слухи об истинных причинах ухода Россошанского — от интриг со стороны другого зампреда Сергея Сметанина до назначения на пост губернатора Саратовского края. В перипетиях марийской политической жизни разбиралось «Реальное время».

Также пришли новости из Удмуртии: исполнявший последние 5 месяцев полномочия главы Ижевска Сергей Задорожный не будет работать с новым мэром Олегом Бекмеметьевым. Трудовой контракт с ним не был продлен, при этом наблюдатели отмечают, что отставка человека из команды предыдущего градоначальника была ожидаемой.

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