Новостройки Казани: еще один поселок «Унистроя», высотки «Ак Таша» на Губкина и квартал «Аркады» на Четаева

Новые жилые комплексы также планируются на Побежимова

Фото: Максим Платонов

Пока «Ак Таш» готовит участок под две девятиэтажки рядом с Губкина, 30, местные жители, недовольные близким соседством со стройкой, готовят претензии к публичным обсуждениям. Застройщик также рассчитывает на еще один участок по этой улице — у ЖК «МЧС» — под вторую очередь ЖК «Триумф». Здесь же будут еще минимум две новостройки. Напомним, что и удмуртский девелопер «КомосСтрой» надеется «посадить» здесь два дома на условиях завершения казанских долгостроев. На Четаева появится новый жилой комплекс выше 20 этажей от «Аркады», а «Унистрой» планирует очередной коттеджный поселок на Оренбургском тракте. «Реальное время» изучило, какие еще новостройки появятся в ближайшее время в Казани.

422 подписи против

«Ак Таш-Инвест» продолжает осваивать участок площадью чуть более 8 тыс. кв. м на Губкина. «Реальное время» еще весной писало об опасениях жильцов, что вплотную к их домам вместо обещанного сквера разместят высотное жилье. Сейчас застройщик заявился на общественные слушания с просьбой позволить ему отклониться от предельных параметров разрешенного строительства. В документах указаны причины — сложная конфигурация участков за домами 30г и 30а на Губкина (именно за ними планируется вести строительство) и неблагоприятные инженерно-геологические условия для застройки.

— Да, это будут два девятиэтажных дома. Строительство планируем начать в декабре этого года или в январе 2019-го, все зависит от подготовки документации, пока идет согласование. Общественные обсуждения прошли, были определенные замечания, требования — например, по поводу детской площадки, въездной группы. Что касается расстояния до соседних домов, то мы соблюдаем нормы. Ближе, чем допустимо, строить невозможно, не отклоняемся. Опасения у жильцов, конечно, могут быть, но мы не отклоняемся, за рамки не уходим, — заверили корреспондента «Реального времени» в компании «Ак Таш-Инвест».

Отклонение от предельно разрешенных параметров потребовалось, чтобы соблюсти все нормы по инсоляции для соседних домов. Со слов собеседника, вложения в строительство могут составить порядка 350 млн рублей. Будут ли это заемные средства или собственные, пока сказать сложно, поскольку еще идет подготовка документов, пояснили в компании. Планируемая площадь жилой застройки — 6 тыс. кв. м, но представитель компании подчеркнул, что это только планы, которые могут скорректировать после проведения обсуждений: «Класс жилья — стандарт. Стоимость квадратного метра – от 60 до 65 тыс. рублей».

«Ак Таш» рассчитывает на еще один участок на Губкина рядом с ЖК «МЧС» — под вторую очередь ЖК «Триумф». Фото триумфказань.рф



Как и полгода назад, жильцы по-прежнему против планируемых домов, правда, градус недовольства уже снизился.

— Сейчас у нас основной вопрос по поводу стоянки, которая на одном из участков. Когда начнется строительство, стоянки не станет, а куда тогда будут ставить машины? Дворы и так забиты. И опять-таки все проезды здесь очень узкие, а когда начнут строить дома, дороги вообще встанут. Мы уже писали коллективные письма, собрали 422 подписи. Пока «Ак Таш-Инвест» говорит, что будут расширять проезд за счет территории дома 30г, но где тогда место для пешеходов? У нас все жильцы против, — рассказала одна жительниц дома 30а на Губкина.

Управляющий ТСЖ «Сфера» (Губкина, 30б) Шамиль Хайруллин подтвердил, что в соседнем доме все жильцы также категорически против стройки, многие вспоминают и про обещанный сквер на этой территории.

К слову, «Ак Таш» рассчитывает на еще один участок на Губкина рядом с ЖК «МЧС» — под вторую очередь ЖК «Триумф». Застройщик надеется получить федеральную землю в обмен на завершение «фоновских» долгостроев. Кроме него на эту территорию рассчитывает удмуртская компания «КомосСтрой».

Высотка на Четаева

ООО «Строительная компания «Аркада» рассчитывает на участок в 9 012 кв. м на Четаева и просит разрешения на многоквартирные дома выше 20 этажей. При этом для ЖК «Виноградная лоза» также нужны отклонения от предельно допустимых границ строительства из-за сложной конфигурации участка и неблагоприятных инженерно-геологических условий для застройки. На момент подготовки материала комментарий от компании не поступил.

Строительная компания «Аркада» рассчитывает на участок в 9 012 кв. м на Четаева и просит разрешения на многоквартирные дома выше 20 этажей. Фото egrp365.ru



Напомним, компания «Аркада» оказалась в эпицентре скандала, когда задумала построить высотный жилой комплекс на Калинина. Застройщик активно выкупал участки на этой улице уже в 2016 году, а для создания проекта пригласили известного архитектора Германа Бакулина. Однако в результате проект из-за высокой этажности отклонил президент РТ Рустам Минниханов. Тогда же застройщику предложили провести проектный семинар в КГАСУ с привлечением экспертов и прессы. Правда, представители «Аркады» встретили эту идею без большого энтузиазма: обсуждение — это хорошо, но продолжать скупать дорогую землю, не имея на руках утвержденного проекта, весьма рискованно. Сейчас на сайте компании нет никакой информации о планах застройки как на Калинина, так и на Четаева.

Коттеджный поселок от «Унистроя»

«Унистрой» и близкие к нему компании не ограничатся только Ноксинским лесом, где уже началось строительство элитного поселка закрытого типа «Бавария». Сейчас проходят общественные обсуждения по заявке ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» Д. У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Развитие». Речь о переводе двух участков общей площадью 154 163 кв. м из зоны специального назначения в зону индивидуальной жилой застройки. Земля находится рядом с Оренбургским трактом, в непосредственной близости к садовому товариществу «Ромашка» и коттеджному поселку «Примавера». По данным системы rusprofile.ru, учредителем УК «БизнесПрофТрейдинг» является Рашит Гильфанов. Семья Гильфановых — основатели «Унистроя».

В отделе продаж ООО «Корнер», компании «Унистроя», которая занимается индивидуальным жильем, подтвердили, что на озвученной земле будет коттеджный поселок. «Пока идет согласование всех документов, никакой конкретики нет», — отвечали в офисе компании.

К слову, год назад по этой земле уже проходили публичные слушания, где звучало, что на этой территории смогут проживать 295 человек, площадь строительства может достигать 20 тыс. кв. м. Но сейчас в отделе маркетинга компании «Унистрой» просят забыть о тех цифрах.

— Да, действительно, эта земля принадлежит нам уже 2 года. Но пока идет проектирование. Когда оно завершится, сказать сложно. Как только это произойдет, можно будет говорить о конкретных показателях, — прокомментировали «Реальному времени» в отделе маркетинга «Унистроя».

В отделе продаж, подтвердили, что на озвученной земле будет коттеджный поселок



Жилой квартал «Ленинградский»

В Авиастроительном районе намерено заложить жилой квартал ООО «Сармай». По заявке компании проходят общественные обсуждения по территории, ограниченной улицами Чапаева, Максимова, Побежимова, Ленинградской. Застройщик просит утвердить проект планировки и межевания территории. Проект застройки предусматривает шесть жилых домов, один из которых 11-этажный, остальные по 10 этажей. Планируется жилье экономкласса, общая площадь квартир 40 011 кв. м, на первых этажах домов разместятся офисные помещения. В планах строительство двух многоуровневых паркингов на 300 мест каждый. Жилье будут строить в шесть этапов — в первый этап попадают две высотки по 10 и 11 этажей и паркинг на 300 машин. С учетом площади жилой застройки 40 011 «квадратов» и средней себестоимости строительства в РТ (42,8 тыс. рублей, по данным Минстроя РФ на 2017 год), сумма вложений в объект может составить 1 712 470 тыс. рублей.

«Сармай» уже занимался строительством жилья в непосредственной близости с этим участком. Впервые компания оказалась в поле зрения общественности после истории со «срезанным» домом на Максимова, 37б. Первоначально проект предполагал строительство 19-этажного дома. Однако вскоре выяснилось, что объект находится во взлетной зоне КАПО, и застройщику пришлось сократить число этажей до 11, а земельный участок уменьшить с 10,2 до 4,3 тыс. кв. м. Вместе с этим появилась и проблема нехватки парковочных мест.

«Сармай» строил «близнец» дома на Максимова — дом на Ленинградской, 19в. Фото kazanopolis.ru



Кроме того, они же строили «близнец» дома на Максимова — дом на Ленинградской, 19в. И вновь стройка стала поводом для беспокойства местных жителей. Были жалобы и на грузовую технику, и на то, как разместятся детская площадка и парковка. Сейчас в официальной группе жилого квартала «Ленинградский» указано, что строительство высотки завершилось, идет подготовка к вводу в эксплуатацию.

