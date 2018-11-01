Зимнее расписание МАК: казанцев в Европу будут возить турки, «Аэрофлот» и чехи, уральцы взяли паузу

Аэропорт «Казань» летом показал рекорды положительной динамики на международных линиях.

Фото: Максим Платонов

МАК по-прежнему уверенно смотрит в сторону Турции, которая внесла ощутимый вклад в рост пассажиропотока на международных линиях. Речь идет о росте почти на треть. Одновременно «Уральские авиалинии» немного сместили акцент в полетах из Казани, отдав приоритет вместо Европы Азии. Из внутренних рейсов активно развивается сибирское направление. «Реальное время» проанализировало зимнее расписание аэропорта «Казань».

Кто держит открытым «окно в Европу»

Как известно, зимний сезон это непростое время для перевозчиков из-за спада активности. География полетов в этот сезон достаточно интересная. Так, на регулярные зарубежные рейсы встали давние друзья Казани. Это национальный перевозчик Turkish Airlines, который включил пять вылетов в неделю в Стамбул. Впрочем, это скорее всего не предел. Уже в 2019 году турки намерены довести число рейсов на берега Босфора до семи. Об этом сообщил сам авиаперевозчик. «На летнюю навигацию, которая начинается с марта 2019 года, запланированы ежедневные рейсы. А на зимнюю навигацию с 2019 года на данный момент пока запланировано пять рейсов в неделю», — рассказал представитель отдела продаж Северо-Европейского региона авиакомпании Махмутом Яйла (Mahmut YAYLA), отвечая на вопрос «Реального времени».

Также в расписании российский «Аэрофлот» забронировал два вылета в неделю во Франкфурт (Германия), авиакомпания «Ямал» и чешская Czech Airlines заявили еженедельные вылеты в Гренобль (Франция) и Прагу (Чехия) соответственно.

Вопреки скептическим суждениям о недолговечности прихода в Казань Czech Airlines, объявившей о запуске рейсов в Прагу в летом 2016-го, чехи продолжают летать и набирать устойчивый пассажиропоток. АirBaltic оставила в зимнем расписании один рейс до Риги. Он запланирован на 17 ноября. Как сообщила пресс-служба аэропорта, в зимнем сезоне Belavia и Air Astana продолжат осуществлять прямое регулярное авиасообщение из Казани в Минск и Астану соответственно (рейсы были открыты в летнем сезоне). «При этом ведется работа по увеличению частоты рейсов в столицу Казахстана до четырех в неделю», — отмечается в релизе аэропорта.

Фото Максима Платонова



«Уральские авиалинии» ушли на зимовку

Еще до наступления поздней осени почти полностью свернула международную программу полетов из Казани российская авиакомпания «Уральские авиалинии», четвертая по объему пассажирских авиаперевозок в России. Как сообщала Росавиация, в конце сентября авиаперевозчик самостоятельно отозвал допуск на выполнение нескольких международных рейсов. Как следует из приказа Росавиации, опубликованного 9 октября, уральцы подали заявление о прекращении полетов на турецкие курорты — в Анталью (7 раз в неделю) и Дубай (3 раза в неделю). Одновременно с этим отменили регулярные полеты в Бишкек (1 раз в неделю) и Пекин (3 раза в неделю), указывалось в приказе. Уральцы оставили за собой один итальянский рейс в Болонью (примерно раз в месяц). Правда, он был запланирован на короткий срок — до конца октября.

Ровно год назад, когда «Уральские авиалинии» запускали зарубежные маршруты, они решились отменить лишь один неудачный регулярный рейс «Казань — Ташкент». С окончанием летнего сезона «Уральские авиалинии», таким образом, сократили собственную программу международных рейсов из Казани. Пресс-служба международного аэропорта «Казань» в ответе на запрос «Реального времени» сообщила, что «в данном случае речь не идет о закрытии действующих авиарейсов». «Отметим, что рейсы в Пекин и Бишкек никогда не выполнялись авиакомпанией Ural Airlines из Казани. Программа полетов Казань — Дубай была завершена в мае этого года в связи с сезонностью данного направления (сезоном отдыха в ОАЭ традиционно считается период с октября по апрель). Чартерные рейсы в Анталью выполнялись и выполняются в соответствии с расписанием. Также авиаперевозчик осуществляет еженедельные вылеты в Москву, Душанбе и итальянскую Болонью», — сказано в ответе, присланном 10 октября этого года. Сама авиакомпания «Уральские авиалинии» объясняла отзыв допусков Росавиации на эти направления сезонными преобразованиями. «Авиакомпания «Уральские авиалинии» пересмотрела портфель существующих допусков в рамках оптимизации маршрутной сети. Эти шаги были предприняты исходя из сезонности указанных маршрутов и не повлияют на общий объем сотрудничества авиакомпании с Международным аэропортом «Казань»», — говорилось в сообщении компании.

Фото lightavia.ru

Сергей Скуратов: «Все равно люблю Казань»

Из летней программы полетов авиакомпания «Уральские авиалинии» сохранила на зиму еженедельные вылеты в Душанбе. Интересно, что на этом направлении ей не удалось остаться единственным перевозчиком, о чем мечтают авиакомпании. Ей придется конкурировать: из Казани продолжает летать Somon Air, национальный перевозчик Таджикистана, базирующийся в аэропорту Душанбе и выполняющий международные пассажирские авиарейсы из Худжанда и Куляба.

Уральцы оптимизировали рейсы в Москву. В расписании аэропорта пока значится один регулярный рейс — на 5 ноября.

Вместо этого «Уральские авиалинии» открывают новые рейсы из Киргизии. С 28 октября начинаются полеты по маршруту Ош — Казань — Ош. «У России и Киргизии давно сформированы тесные политические и экономические связи, поэтому удобное транспортное сообщение чрезвычайно важно для жителей обеих стран», — говорится в сообщении авиакомпании. Комментируя «Реальному времени» пертурбации на рынке авиаперевозок, генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов на вопрос «Реального времени», ответил лаконично: «Все равно люблю Казань».

Фото top2tops.ru

Турецкий феномен

Феномен Казани в том, что турецкие авиакомпании летом побили рекорды по объему пассажиропотока. Если в столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково из Казани регулярно летает 11 российских авиакомпаний с различной периодичностью, то на черноморское побережье Турции полеты выполняют 10. Правда, кого больше отвезли — в Москву или в Турцию, не раскрывается. Но по итогам 9 месяцев МАК показал рекордный 27-процентный рост перевозок при общей динамике в 10% роста. Всего за 9 месяцев МАК отчитался о перевозке 2,46 млн пассажиров, из которых почти 1 млн пришелся на международные рейсы. Самарский «Курумоч» и международный аэропорт «Уфа» перевезли 2,4 млн. «Это феноменально, это интересно», — удивился глава компании «Инфомост» Борис Рыбак.

«Международными рейсами были перевезены 924 401 пассажир, прирост составил 26,9%, — пояснила пресс-служба МАК. — Наибольшую положительную динамику здесь показали такие направления, как Дубай +100,2%, Бодрум +80,2%, Джерба +47,3%, Пхукет +38,4%, Даламан +32,1%, Бангког +24,9%, Стамбул +22,1%, Рига +17,1%, Анталья +15,3%, Салоники +15,5% и Франкфурт-на-Майне +5%. Среди рейсов в страны СНГ необходимо отметить прирост пассажиропотока по направлениям Астана +82,3% и Баку + 25,2%».

В этот сезон увеличится частота вылетов в ОАЭ. Помимо выполняемых авиаперевозчиком flydubai четырех регулярных рейсов в неделю, авиакомпаниями AZUR air и Royal Flight запланирована обширная чартерная программа вылетов в Дубай и Шарджу на весь зимний сезон. Планируется 30 туристических рейсов на Гоа, которые будут выполнены авиаперевозчиками AZUR air и Royal Flight. Nordwind airlines в ноябре выполнит несколько рейсов в Краби, Таиланд. Также в зимнее расписание традиционно включены рейсы в Утапао (Паттайя), Пхукет и Камрань. Новинкой сезона является полетная программа Казань — Тбилиси, которая была открыта авиакомпанией Georgian Airways весной этого года с регулярными вылетами три раза в неделю. На этом направлении его дублером выступит авиакомпания «Победа», которая планирует заступить на маршрут с частотой вылетов два раза в неделю.



«ЮВТ-Аэро» летает на «тюменский Север» на субсидиях

Сюрприз в новом расписании полетов аэропорта «Казань» коснулся внутренних авиарейсов, выполняемых «ЮВТ-Аэро». Они сверстаны лишь до 30—31 декабря, а не как обычно до конца зимнего сезона — до 30—31 марта. По словам гендиректора «ЮВТ -Аэро» Петра Трубаева, причиной тому является то, что многие рейсы субсидируются из региональных и федеральных бюджетов, которые запланированы лишь до конца года. «Речь идет о рейсах Казань — Тюмень, Казань — Омск и Казань — Белгород, — объяснил он. — У этих регионов появились свободные средства и они объявили такую акцию. Они обратились в правительство с призывом: если у ваших авиакомпаний есть возможности выполнять эти рейсы, то давайте заявку. Мы подали заявку». По его словам, эти рейсы пока нужно обкатывать для повышения заполняемости, но в любом случае это хороший маршрут.

«Раньше летали через Москву и стоил перелет дороже. На этом направлении работали ЮТЭЙР и «Уральские авиалинии». С их уходом мы не сможем менять цены: это субсидируемые рейсы, и билеты на них должны продаваться по строго субсидируемому тарифу. Поменять их ни влево, ни вправо не можем», — заверил он. — Кроме того, остаются прямые рейсы в Сибирь: Казань — Новый Уренгой, Казань — Нижневартовск, из Петербурга в Надым, Бугульма — Ноябрьск. У нас много субсидируемых рейсов, мы называем их «тюменский север».

Рейсы в Нижневартовск и Новый Уренгой — заполняемые. Они следуют в регионы нефтегазодобычи, где требуется все больше рабочей силы. И с самого начала отличались высокой загрузкой, потому что стоимость авиабилета является комфортной для сибирских регионов (до 6 тысяч рублей). Раньше летали через другие города — Москву и Екатеринбург, а сейчас стало удобно.

«Мы отдали приоритет субсидируемым рейсам, потому что они приносят нам совершенно другие деньги, чем на регулярных рейсах. С окончанием лета мы сняли с рейсов Казань — Анапа, Казань — Геленджик. За счет того, что мы убрали одни рейсы, теперь вводим другие. В принципе, в зимнем расписании количество рейсов сильно не увеличится. Будет примерно тоже самое, что в летний период», — резюмировал Петр Трубаев.